Ukrayna ve İngiltere’den Karadeniz’de ortak tatbikat

Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nin Facebook hesabından yapılan paylaşımda, “Ukrayna ve Büyük Britanya Krallığı deniz kuvvetlerinin ortak gemi-bot taktik grubu, Karadeniz’in kuzeybatısında, PASSEX tipi deniz tatbikatı gerçekleştirdi. Etkinliğin amacı, Karadeniz bölgesinde güvenliği sağlamak, iki ülkenin gemi mürettebatlarının NATO standartlarına uygun eğitilebilirliğini ve uyumluluğunu artırmaktı. Tatbikata, savaş gemilerinin yanı sıra, ulusal filonun deniz havacılık tugayına ait Mi-14 helikopteri de dahil edildi” ifadesine yer verildi.

İki gün süren tatbikatın birkaç aşamadan oluştuğu ifade edilirken savaş gemi ve botların manevraların yanı sıra, hava savunma organizasyonu, olası düşmanın yüksek hızlı küçük gemilerinin saldırılarını püskürtme, sis perdesini oluşturma ve diğer görevler üzerinde çalıştığı kaydedildi.