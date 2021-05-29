Uruguay: Sinovac Kovid-19'u yüzde 57, ölümü yüzde 97 oranında engelledi

Uruguay Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin menşeli CoronaVac aşısının virüse karşı etkinliğinin yüzde 57 olduğu, Kovid-19'a bağlı ölümleri yüzde 97 oranında engellendiği belirtildi.

Uruguay'da Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, Kovid-19 aşılarında her iki dozu da yaptıran 862 bin kişinin verileri incelendi. CoronaVac ile Pfizer/BioNTech'in uygulandığı ülkede 712 bin kişinin CoronaVac, 150 bin kişinin ise Pfizer/BioNTech aşısını olduğu belirtildi.

Türkiye'de de kullanılan Çin menşeli CoronaVac aşısının ikinci dozundan sonra korona virüsüne karşı yüzde 57 oranında koruma sağladığı ve Covid-19'a bağlı ölümleri yüzde 97 oranında engellendiği kaydedildi. Bakanlık, aşının yoğun bakım riskini yüzde 85 oranında önlediğini aktardı.

Duvar'ın aktardığına göre, Pfizer/BioNTech'in Kovid-19'a karşı yüzde 75, yoğun bakım tedavisi görmeyi önlemede yüzde 99 ve korona virüsü kaynaklı ölümü engellemede yüzde 80 etkili olduğu tespit edildi.

Kitlesel aşılama programına 1 Mart'ta başlayan Uruguay'da, aşılanların yüzde 80'inde CoronaVac kullanıldı. Pfizer/BioNTech aşısının kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve sağlık çalışanları için ayrıldığı aktarıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısı Covid-19'a karşı yüksek risk taşıyan kişilerde kullanıldığı için verilerin 'doğrudan karşılaştırılabilir olmadığı' belirtildi.