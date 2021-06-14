Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın baş başa görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi. İki liderin saat 19.00'da başlayan görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. Erdoğan ile Biden'ın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Erdoğan ve Biden'ın görüşmesine dair ilk görüntüler Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’deki programı kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. pic.twitter.com/yOHPOvs2iw — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 14, 2021

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