Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere 'TC-TUR' uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagup Eyyübov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Azerbaycan'a geldi.

Resmi ziyaret kapsamında, Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentine gidecek olan Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak.

Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, şehir turu yapacak.