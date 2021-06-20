Kayıt
10:25 20 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ermenistan - Seçimler - 2021

    Ermenistan halkı sandık başında

    © Sputnik
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/14/1044774660_0:0:3175:1785_1200x675_80_0_0_e6b6f5943f8a826436671de5103de5f2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202106201044774689-ermenistan-halki-sandik-basinda/

    Dağlık Karabağ'daki savaşın Azerbaycan'ın kazanımlarıyla sonuçlanmasının ve Başbakan Vekili Nikol Paşinyan'ın protestolar nedeniyle istifa etmesinin ardından Ermenistan halkı bugün sandık başına gidiyor.

    Ermenistan'da ilk defa rekor denecek seviyede 22 parti ve 4 ittifakın katılacağı seçimde, 2 milyon 581 bin 93 seçmen oy kullanabilecek.

    Bu siyasi hareketler arasında Başbakan Vekili Nikol Paşinyan'a ve 3 eski cumhurbaşkanına ait partiler de yer alıyor.

    Görevini seçime kadar geçici olarak sürdüren Paşinyan, bu seçime 'Sivil Sözleşme Partisi' ile katılıyor.

    Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan (1991-1998) 'Ermeni Ulusal Kongre Partisi', eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan (1998-2008) ise 'Ermenistan İttifakı' ile yarışacak.

    Paşinyan'ın halk hareketi başlatarak koltuğundan ettiği eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan (2008-2018), bu seçime doğrudan girmese de desteklediği 'Onurum Var İttifakı' oy pusulasında yer alacak.

    Seçimde, kısa bir süre önce yapılan değişiklikle 'nispi temsil sistemi' uygulanacak.

    Daha önceki dönemlerde en az 105 sandalyeli parlamentoya, 2018'de yapılan seçim sonucunda eski sistem gereği 132 milletvekili girmişti. Yeni sistem nedeniyle, bu seçim sonucunda parlamentoda tam olarak kaç milletvekilinin olacağı şimdilik net değil.

    Öne çıkan adaylar Paşinyan ile Koçaryan

    Seçim yarışının Paşinyan ve eski Cumhurbaşkanı Koçaryan’ın arasında geçmesi bekleniyor. MPG isimli bir araştırma şirketinin Ermenistan’daki seçimle ilgili yaptığı anketin sonuçlarına göre Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 22.4 oy ile birinci sırada yer alırken, Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı ise yüzde 20.6 oy ile Paşinyan’ın partisini takip ediyor.

    Seçim sonrası senaryolara göre, parlamentoya Paşinyan ve Koçaryan’ın partisinin yakın oy oranlarıyla girmesi halinde bir koalisyon hükümetinin kurulması gündemde olacak. Bu durumda parlamentoya girecek üçüncü kilit parti, Paşinyan’ın mı yoksa Koçaryan’ın mı başbakan olacağına karar verecek.

    Paşinyan’dan 'çökmüş sistem' gerekçesi

    Nikol Paşinyan
    © AP Photo / Tatyana Zenkovich
    Paşinyan: Azerbaycan’a mayınlı arazi haritalarını Rusya üzerinden verdik
    Paşinyan, başbakanlık görevi süresince icraatlarının muhalefet tarafından başarısızlıkla suçlanmasına karşılık, ekibinin zaten 'çökmüş bir sistemi' devraldığını savunuyor. Üç yılın sorunları gidermek için yeterli bir süre olmadığını belirten Paşinyan, tekrar iktidar olması halinde ülkedeki bütün sorunları düzelteceğine söz veriyor.

    Başbakanlık görevi süresince Ermenistan’ı silahlandırdığını vurgulayan Paşinyan, Ermeni ordusunda son 10 yılda alınan silahların yüzde 70-80’inin kendi döneminde alındığını belirtiyor.

    Karabağ’da Azerbaycan ordusunun başarısı karşısında Ermenistan’ın yenilmesinin sorumlusunun 'Ermeni ordusunun yöneticileri' olduğunu söyleyen Paşinyan, 'Bakü’nün, kendi partisinin iktidara gelmesinden yana olmadığı' tezini savunuyor.

    Ermenistan’ın barış içinde kalkınmasını istediğini ifade eden Paşinyan, seçimlerden sonra güvenlik, ekonomik ve sosyal problemlerle ilgilenmeye devam edecekleri vaadinde bulunuyor.

    Başbakan Vekili, Türkiye’yi Ermenistan’ın düşmanı olarak sayıyor. Geçen ay parlamentoda yaptığı konuşmada bu düşmanlığın tarihsel olarak yaşandığını söyleyen Paşinyan, Türkiye’nin yine de komşu olduğunu, 'düşmanlığının yönetilebilir hale geldiğini' iddia etti.

    Paşinyan, oy alabilmek için Karabağ'ın geleceğiyle ilgili de vaatlerde bulunuyor.

    Koçaryan'ın vaadi Rusya ile ilişkileri iyileştirme

    Serj Sarkisyan
    © REUTERS
    Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ı Putin'e saygısızlık etmekle suçladı
    Koçaryan ise Paşinyan’ın Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkileri bozduğunu, iki ülkenin pek çok alanda çıkarlarının örtüştüğünü söylüyor. Koçaryan, seçmenlerine Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkileri iyileştirme sözü veriyor.

    İktidarın, devletin bütün kurumlarını yönetemediğini ve öncelikle bu sorunu giderecekleri söyleyen Koçaryan, güvenlik meselesini çözeceğini savunuyor. Ülkenin en önemli sorunlarından biri olan yurt dışına göçü önleme sözü veren Koçaryan, son üç yıldır ülkede mevcut yönetimin gerçekleştirdiği bütün eylemleri yargıya taşıyacağını söylüyor.

    Koçaryan'ın, siyaset propagandasında Türkiye’nin en büyük tehdit olduğu iddiası da yer alıyor. Karabağ’da barış anlaşması olmadığını ve krizin çözülmediğini iddia eden Koçaryan, bölgenin statüsünün hala sürdüğü görüşünde.

    Seçimler sonucunda herhangi bir hükümet ya da koalisyon hükümetinin kurulamaması halinde ise en çok oy almış ilk iki sıradaki ittifak ya da partinin katılımıyla yeniden seçime gidilmesi öngörülüyor.

    Etiketler:
    Dağlık Karabağ, Nikol Paşinyan, oy, Sandık, Seçim, Ermenistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.
    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar nastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet