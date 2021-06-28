Lübnan Sağlık Bakanı'ndan 'Türkiye ilaç temininde bize yardım etmeye hazır' açıklaması

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Türkiye'nin kronik ve tedavisi güç hastalıklar için kullanılan ilaçların temini konusunda Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Cumhurbaşkanı Mişel Aun'a Türkiye'ye gerçekleştirdiği birkaç günlük ziyaret hakkında bilgi verdi.

Başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basına kısa bir açıklama yapan Hasan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldiği Türkiye ziyaretine ilişkin şunları kaydetti: "Türkiye, kronik ve tedavisi zor hastalıklarda kullanılan ancak Lübnan'da halihazırda bulunamayan ilaçların temini konusunda yardım etmeye hazır. Türkiye aynı zamanda ülkenin güneyindeki Sayda Türk Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte Lübnan'a bir hibe sağlamaya da hazır."

Cumhurbaşkanı Aun'ın 2010 yılında tamamlanan Sayda Türk Hastanesi'nin hizmete girmesi konusundaki desteğini teyit ettiğini aktaran Hasan, söz konusu hastanenin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yeniden elden geçirildiğini ve bir aydan kısa bir süre içinde de hasta kabulüne hazır olacağını söyledi.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada bugün dolar 15 bin lira üzerinden işlem gördü.

Ekonomik kriz nedeniyle halk, eczanelerde çocuk devam sütü başta olmak üzere birçok ilacı bulmakta zorluk çekiyor.

Sağlık Bakanı Hasan'ın destekleriyle emniyet birimleri, 11 Haziran'da stoklamalara karşı Beyrut ve diğer bölgelerdeki eczanelere dağıtım yapan işletmelerin depolarına baskınlar düzenlemişti.

Eczane Sendikası Başkanı Gassan el Emin, eczanelerin ithalatçılardan ilaç temin etmekte zorlandığını, ekonomik krizin başlangıcından bu yana 600 eczanenin kapandığını ifade etmişti.