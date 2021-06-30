Sputnik V aşısının aktif bileşeni, üretim için Meksika'ya götürüldü

Meksikalı Birmex laboratuvarından yapılan açıklamaya göre, ülkede aşı üretiminin başlaması için Rus Sputnik V aşısının aktif bileşeninin ilk partisinin sevkiyatı yapıldı.

Birmex devlet laboratuvarının internet sitesinden yapılan açıklamada, “Etken maddenin bugün gelmesiyle, Sputnik V aşısının onaylanması ve temmuz sonunda Birmex’te seri şişemeleme aşamasına geçilmesi için, Cofepris Federal Sıhhi Risklerden Koruma Komisyonu ve Gamaleya Araştırma Enstitüsü’nün denetim ve onayına sunulacak temsili partilerin paketlemesi başlıyor” ifadeleri kullanıldı.

Birmex Genel Müdürü Pedro Zenteno, bir sonraki aşamada da Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın acil kullanımı için gerekli belgeleri sunacaklarını ifade etti.

Birmex, onay aldıktan sonra iki aşının da üretimi için gerekli teknolojilerin sunulmasına ilişkin görüşmelere başlamayı hedefliyor.

Numune partisinin değerlendirilmesinden sonra Sputnik V, AstraZeneva ve Cansino’dan sonra ülkede aktif bileşeninden üretilen üçüncü aşı olacak.