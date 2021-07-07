Türkmenistan’da aşı zorunluluğu getirildi

Teyit edilmiş bir vakanın açıklanmadığı Türkmenistan’da Sağlık Bakanlığı, 18 yaş ve üstü tüm vatandaşların koronavirüse karşı aşı yaptırmalarının zorunlu hale getirilmesi kararı alındığını bildirdi.

Türkmenistan’da aşı yaptırmak zorunlu hale getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, sağlıkla ilgili engeli bulunan kişiler bu kararın dışında tutulacak.

Açıklamada, “Aşılamayı etkili kılmak için hepimizin bu sürece katılması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore gibi Türkmenistan da teyit edilmiş bir vaka açıklamadı, ancak maske kullanımı gibi bir dizi tedbir uyguladı. Ülkede iki Rus, iki Çin aşısı onaylandı.

Türkmenistan lideri Gurbangulu Berdimuhamedov, haziran başında verdiği bir röportajda gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde ülkesinde henüz bir vakanın tespit edilmediğini söylemişti.

Türkmenistan’daki Türk bir diplomatın geçen yıl Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti. İngiltere’nin Türkmenistan Büyükelçisi de aralık ayında sosyal medyada ülkede bulunduğu sırada koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temaslı olduğunu ifade etmişti.

Tacikistan da geçen hafta aşılanmayı zorunlu hale getirmişti.

Rusya gibi Kazakistan da belirli kategorilerdeki çalışanlar için aşılamayı zorunlu kılmıştı.