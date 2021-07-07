Tacikistan, Afganistan sınırında güvenliğin sağlanması için KGAÖ ülkelerinden yardım istedi

Tacikistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Daimi ve Yetkili Temsilcisi Hasan Sultonov, Duşanbe'nin Afganistan-Tacikistan sınırında güvenliğin sağlanması için KGAÖ üyelerinden yardım talep ettiğini söyledi.

KGAÖ Daimi Konseyi toplantısında konuşan Hasan Sultonov, Afganistan'la en uzun sınıra sahip olan ülke olarak Tacikistan'ın durumu kontrol altına almak ve doğan tehditlere karşı koymak için gereken önlemleri aldığını söyledi.

Tacikistan-Afganistan sınırının bazı bölgelerinin erişimi zorlu dağlık bölgelerden oluştuğunu belirten Sultonov "Bu koşullar, güney sınırlarının koruma kapasitesinin artırılmasına önlemlerin alınması da dahil KGAÖ kapsamında uygun bir karşılık verilmesini gerektiriyor. Bu bağlamda, 23 Eylül 2013 tarihli 'Tacikistan-Afganistan Sınırının Güçlendirilmesinde Tacikistan Cumhuriyeti'ne Yardım Sunulması' ile ilgili Kolektif Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ihtiyacı güncelliğini koruyor" dedi.

Sultonov, Duşanbe'nin Afganistan sınırına takviye güç göndereceğini ve sınır güvenliğinin artırılması için 20 bin askeri daha seferber edeceğini kaydederek "Tacikistan-Afganistan sınırındaki bölgelere takviye güç gönderme talimatı verildi. Savunma bakanına iki ülke arasındaki sınırın daha da güçlendirilmesi için 20 bin rezerv asker seferber etmesi emredildi" ifadelerini kullandı.

Sultonov, son 2 haftada Taliban'ın saldırılarından kaçan yaklaşık bin 500 Afgan askerin Tacikistan topraklarına geçtiğini ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün Tacik mevkidaşı İmamali Rahman ile yaptığı görüşmede Afganistan sınırındaki durum ile ilgili Tacikistan’a gerekli desteği vermeye hazır olduğunu teyit etmişti.

Afganistan'daki durumun hızla kötüye gittiğini ifade eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, müttefikleri korumak için Tacikistan sınırındaki Rus askeri üssünü kullanmaya hazır olduklarını belirtmişti.