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    Richard Branson

    Milyarder Richard Branson kendi aracıyla uzaya giden ilk kişi oldu

    © AFP 2021 / PATRICK T. FALLON
    Dünya
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    Sputnik Türkiye
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    Virgin şirketler grubunun kurucusu olan milyarder Branson, 5 kişilik ekiple birlikte gerçekleştirdiği uzay yolculuğunu tamamladıktan sonra dünyaya döndü. Branson uzaya giden ilk milyarder oldu.

    Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi olan Virgin Galactic'in sahibi İngiliz işadamı Richard Branson, beş kişilik bir ekip ile uzaya uçtu.

    ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport America’dan yerel saatle 08:30'da kalkış yapan uzay aracı VSS Unity, 20 dakikalık bir uçuş gerçekleştirerek dünyadan 88 kilometre yükseğe çıktı.

    Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk insanlı uçuş testini başarıyla tamamlayan VSS Unity, 2022’deki ticari uçuşlar öncesi tam mürettebatlı ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Şirketin sahibi 70 yaşındaki Branson 'uzaya çıkan ilk milyarder unvan'nın sahibi oldu. Branson test uçuşunun ardından, uzay aracının 2022'deki ticari uçuşlara başlamadan önce en az iki test uçuşu daha yapacağını aktardı.

    Branson ve Virgin Galactic şirketinden 5 mürettebat, New Mexico çölünde yaklaşık 53 mil yüksekliğe ulaştı.

    Şu ana kadar Virgin Galactic şirketiyle uzaya gitmek için 600 kişi, fiyatı ortalama 250 bin dolardan başlayan biletleri satın aldı. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, uzay turizmi pazarının potansiyel değerinin 2030 yılına kadar yıllık 3 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

    Amazon'un CEO'su Jeff Bezos’un kurduğu havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ise, Virgin Galactic'i gerçek bir uzay uçuşu deneyiminin gerisinde kaldığını belirterek, Virgin Galactic’in uluslararası bir havacılık kuruluşu tarafından belirlenen ve Dünya'nın atmosferi ve uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen 100 kilometre yükseklikteki Karman çizgisinin altında kaldığını ifade etti.

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve ABD Hava Kuvvetleri ise, Dünya’dan 80 kilometre yükseğe uçan herkesi astronot olarak tanımlıyor.

    Richard Branson, uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in 2022'de başlaması planlanan ticari uçuşları öncesinde kendisinin de test uçuşlarından birinde yer almak istediğini çok defa dile getirmişti.

    Jeff Bezos da 20 Temmuz'da uzay şirketi Blue Origin'in ilk insanlı uçuşuyla uzaya gideceğini duyurmuştu.

     

    Etiketler:
    Uzay aracı, Uzay, Virgin Grubu'nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson, Richard Branson
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