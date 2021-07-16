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    Kanada’da yatılı kilise okulundan sağ kurtulanların toplantısı

    Kanada’daki yatılı kilise okulları krizinde bir ilk: Başpiskopos okuldan sağ kurtulanların toplantısına katıldı

    © REUTERS / JENNIFER GAUTHIER
    Dünya
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    Kanada’nın en önemli gündem maddesi olmaya devam eden yatılı kilise okulları krizinde bir ilk yaşandı. İlk kez bir başpiskopos yatılı kilise okulundan sağ kurtulanların toplantısına katıldı.

    Saskatchewan eyaletinin başkenti Regina’nın Başpiskoposu Donald Bolen, Cote First Nation yerli topluluğunun düzenlediği ve yatılı kilise okulundan sağ kurtulanların katıldığı toplantıya iştirak etti.

    Kanada basını Bolen’in katılımı için "çok cesurca" yorumunda bulunurken toplantıya iştirak edenler başpiskoposu adeta sorguya çekti.

    Yatılı kilise okulundan sağ kurtulanlardan Cote First Nation yerli topluluğunda yaşayanlar, Bolen'in gösterdiği çaba dolayısıyla cesur olduğunu, ancak eylem olmadan konuşmanın faydasız olduğunu söyledi.

    Mağdurlardan bazıları, kilisenin sözünü tutmadığını hatırlatırken yerli bir katılımcı, "Kilise bize ihanet etti" dedi.

    Bir başka yerli ise "Kilise parçalanacak. Kiliseye değil kültürümüze ihtiyacımız var" diye konuştu.

    İsimsiz mezarların bulunmasıyla tansiyonun giderek yükseldiği bir dönemde, böylesi üst düzey bir kilise görevlisinin, Regina'dan yaklaşık 300 kilometrelik bir yolculukla bir gününü hayatta kalanların hikayelerini dinleyerek geçirmesiyle bir ilk yaşanmış oldu.

    Yerlilerin Kilise'den talepleri

    Katılımcı yerliler Bolen'den bir dizi talepte bulundu. Yerliler, Kanada piskoposlarına ve Vatikan'a iletmesi için Başpiskopos Bolen’den, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in Kanada’ya gelerek özür dilemesini, Katolik Kilisesi’nin 2005'te ödemeyi taahhüt ettiği 25 milyon doların ödenmesini ve ülkedeki yatılı okullara ait tüm kayıt ve belgelerin açıklanmasını talep etti.

    Başpiskopos Bolen de bu yıl içinde hayatta kalan mağdurlar ile yerli liderlerden oluşan bir heyetin Vatikan'a gideceğini söyledi.

    Ancak yerli mağdurlar, bir heyetin gidip Papa'ya gelmesi için yalvarmasının "gülünç" olduğunu söyleyerek Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun birkaç yıl önce Papa’nın Kanada topraklarında özür dilemesi çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

    Hayatta kalan mağdurlardan biri, "Papa'nın buraya gelmesini talep ediyoruz. Kilisenin doğru olanı yapmasını talep ediyoruz. Neden her zaman kiliseden doğru olanı yapmasını istemek zorunda kalıyoruz? Tanrım. Canımız yanıyor" ifadesini kullandı. Toplantıya katılan mağdurlardan Gene Shingoose, orada olmanın izlerini taşıdığını söylerken, "Hala acı çekiyoruz. Bunun asla geçeceğini sanmıyorum. Acı çektiğim için gözlerim yaşarıyor" şeklinde konuştu.

    Başpiskopos Bolen, kilisenin hayatta kalanları başarısızlığa uğrattığını kabul ettiğini belirterek, "Okulların sizi ailelerinizden uzaklaştırdığını biliyoruz. Uzun bir iyileşme yolculuğunda olduğunuzu biliyoruz. Sizinle birlikte yürümek ve elimizden gelen her şekilde yardımcı olmak istiyoruz. Özürler bir bitiş noktası değil, bir başlangıç noktasıdır" diye konuştu.

    Kanada Katolik Piskoposlar Konferansı üyesi ve Regina Başpiskoposu Donald Bolen, Saskatchewan eyaletinin Cowessess First Nation yerli bölgesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk mezarının bulunması üzerine AA'ya açıklamalarda bulunmuş ve gelişmelerden büyük üzüntü duyduğunu söylemişti.

    Başpiskopos Bolen 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

    "O zamanlar yatılı okulları yöneten bir sömürgecilik zihniyeti vardı. Çocukları çok erken yaşta evlerinden alan Katolik Kilisesi de dahil olmak üzere birçok kilise bunda suç ortağıydı. Şimdi ise küçük çocukların evlerinden alınıp ailelerinden, dillerinden, kültürlerinden ve maneviyatlarından mahrum bırakıldıklarının büyük matemini tutuyoruz."
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