Kommersant: Rusya ile ABD nükleer silahlar konusundaki ilk görüşmelerini bu ay gerçekleştirecek

Kommersant kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya ile ABD temsilcilerinin nükleer stratejik istikrar konusunda 28 Temmuz’da İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşeceği belirtiliyor. Söz konusu görüşme, yeni ABD yönetimi döneminde Rusya ile bu konuda yapılacak ilk görüşme olacak.

Cenevre’deki görüşmede Rusya’yı Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un temsil edileceği belirtiliyor. Görüşmeye ABD tarafından kimin katılacağıysa henüz kesinlik kazanmış değil.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Abd’li mevkidaşı Joe Biden geçtiğimiz ay Cenevre’de bir araya geldikleri görüşmede, nükleer silahların yaygınlaşmasının engellenmesi ve risk azaltma önlemleri konusunda diyalog içerisinde olmaya karar vermişlerdi.

Söz konusu görüşmenin ardından liderler ‘nükleer bir savaşın kazananın olmayacağı, bu neden hiç başlatılmaması gerektiği’ prensibi üstünden hareket etmekte anlaşmıştı.