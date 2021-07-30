Rus ihracatçılar Türk helal sertifikası alabilecek

Rusya İhracat Birliği’nin açıklamasına göre, birliğin Genel Müdürü Veronika Nikişina ve Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu helal sertifikası alımıyla ilgili kolaylaştırılmış mekanizmayı görüştü.

Tuzcu görüşmede “Türkiye’nin çok geniş bir helal ürün pazarı var. Bununla birlikte bu potansiyelin tamamı kullanılmış değil. Rus şirketlerin akredite olmak ve Türkiye’de ürünlerini satmak konusuyla ilgilendiğini görüyoruz. Rus şirketler hızlı ve engelsiz şekilde ilk sevkiyatlarını gerçekleştirmek için HAK’a (Helal Akreditasyon Kurumu) başvurabilir” ifadelerini kullandı.

Sonbaharda sertifika ve helal standardı alımına ilişkin ilk eğitim semineri gerçekleştirilecek.

Görüşmede Avrasya’nın yanı sıra diğer İslam ülkelerinde de geçerli olacak tek bir sertifikanın gerektiği de ifade edildi.

Nikişina, “Helal standardının tek bir sisteme indirgenmesiyle ilgileniyoruz, zira ihracatçılar şu anda sürekli hem ürün hem de farklı ülkelerdeki üretim standartlarına adapte olmak zorunda kalıyor. Helal ürünler için tek bir standart geliştirilmesinde aktif olarak katılım göstermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Şu anda Müslüman dünyasında tek bir helal standardı bulunmuyor, her ülkenin konuyla ilgili kendine ait bir yaklaşımı mevcut. Söz konusu ürünler hakkında tek bir standart geliştirilmesinin hem vakit hem de paradan önemli ölçüde tasarruf edilmesine yardımcı olması bekleniyor.