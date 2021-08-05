Litvanya Devlet Başkanı yasa dışı göç sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyor

Litvanya Devlet Başkanı Nauseda’nın Asya ve Afrika ülkelerinden Belarus üzerinden Litvanya'ya yasa dışı göçle mücadele konusunu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediği öğrenildi.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, 15min.lt haber portalına demecinde, ülkesinin son aylarda karşı karşıya kaldığı Asya ve Afrika ülkelerinden Belarus üzerinden Litvanya'ya yasa dışı göçle mücadele konusunu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ele almak istediğini ifade etti.

“Türkiye lideri ile göç konusunda diyaloğa hazırım” diyen Nauseda, fakat bunun şimdilik teorik bir hazırlık olduğunu, zira böyle bir diyaloğa çok etkin gerekçelerle yaklaşmak gerekeceğini vurguladı.

Litvanya lideri, somut örnek vermeden, “Müzakereler için etkili argümanlara ihtiyacım var, en kısa zamanda elime geçmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

İkili temaslara ek olarak Avrupa Birliği'nin (AB) göçmenlerin geldiği ülkelerle diyaloga aktif bir şekilde katılmasını umduğunu söyleyen Nauseda, “AB adına konuşmanın daha geniş imkanlar sunacağını görüyoruz. AB'nin yeterince güçlü argümanları var. Örneğin, Irak açısından vize politikası” vurgusunu yaptı.

Litvanya tarafı, yasadışı göçmenlerin 3’te ikisinin Irak vatandaşlarından oluştuğunu savunuyor.

Yılın başından bu yana Litvanya-Belarus sınırında 4 bin 110 yasadışı göçmen gözaltına alındı. Bu rakam, 2020 yılının tamamına göre 50 kat fazla. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, mayıs sonunda yaptığı açıklamada ülkesinin yasadışı göçmenlerin komşu ülkeye geçmesine engel olduğunu, ancak Batı'dan gelen siyasi baskı göz önüne alındığında Minsk'in bunu devam ettirip ettirmeyeceği konusunda bir daha düşünmek durumunda olacağını ifade etmişti.