Beton üretimi yüzde 66 artarak 179 milyon tona çıktı

Türkiye'de son 6 yılda konut ve AVM yapımındaki sıçramaya paralel beton üretimi yüzde 66 artarak 107 milyon tondan 179 milyon tona çıktı. Gümrük vergilerinin etkisi ve ihracat ile ayakkabı üretimi de tam yüzde 74 artarak 66 milyon çifti buldu.

© AFP 2017/ Johannes EISELE 'Geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat fazla AVM açıldı'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2010'da 499.4 milyar lira olan üretim 6 yılda yüzde 134 artarak 1.2 trilyon liraya ulaştı.

Satışlar ise 439 milyar liradan yüzde 138'lik tırmanış ile 1 trilyon 45 milyar liraya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, en dikkat çeken yükseliş ise son yıllarda inşaattaki canlanmaya paralel hazır beton üretiminde görüldü.

Son 6 yılda konut ve AVM yapımındaki sıçramaya paralel beton üretimi yüzde 66 artarak 107 milyon tondan 179 milyon tona ulaştı.

© REUTERS/ Murad Sezer 242 bin konut, inşaat firmalarının elinde kaldı

Üretimde en büyük yükselişlerden biri de ayakkabıda gerçekleşti. Gümrük vergilerinin etkisi ve ihracat ile ayakkabı üretimi de tam yüzde 74 artarak 66 milyon çift rakamını buldu.

Başta Avrupa olmak üzere ihraç edilen otomobiller yurtiçinde üretimi kamçıladı ve Türkiye'de 2016 yılında 1 milyon 367 bin 725 adet otomobil üretildi.

Bu rakam 6 yıl öncesine göre yüzde 54'lük bir büyümeye işaret ediyor. 2016'da ayrıca 723 bin 837 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 405 bin 132 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Şeker üretiminin ise 6 yıl öncesine göre yüzde 1 düşerek 2.4 milyon tona inmesi dikkat çekti.

© REUTERS/ Murad Sezer Yabancıya konut satışında yüzde 70'lik artış

Girişimlerin 2016 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 15.5'ini gıda sanayii ürünleri oluşturdu.

Bunu yüzde 11.3 ile ana metal sanayii ürünleri ve yüzde 9.3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

Son 6 yılda üretilen ürünlerin satışında payını en çok artıran otomobil, fabrikasyon metal ürünlerin imalatı ve makine ekipman imalatı oldu.

Motorlu kara taşıtları imalatının payı yüzde 8.6'dan yüzde 9.3'e çıktı. Fabrikasyon ve metal ürünlerin imalatı yüzde 4.2'den yüzde 5.1'e tırmanırken makine ekipman imalatı yüzde 3.5'ten 4.4'e ulaştı.