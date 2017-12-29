Türkiye'nin brüt dış borç stoku 30 Eylül itibarıyla 438 milyar dolar, net dış borç stoku ise 282.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Bu dönemde Türkiye'nin brüt dış borç stoku 438 milyar dolar oldu, stokun milli gelire oranı yüzde 51.9 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 282.1 milyar dolar olarak gerçekleşti, stokun milli gelire oranı yüzde 33.4 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku da 13.5 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku bu dönemde 229.5 milyar lira olarak gerçekleşti, stokun milli gelire oranı yüzde 7.8 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 836 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 28.2 olarak kayıtlara geçti.