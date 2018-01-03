Dolar, güne yükselişle başladı

Kapalıçarşı'da 3.7700 liradan alınan dolar, 3.7720 liradan satılıyor. 4.5480 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 4.5500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.7590 lira, euro'nun satış fiyatı ise 4.5320 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 3.7720, euro 4.5500 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3.7700 liradan alınan dolar, 3.7720 liradan satılıyor. 4.5480 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 4.5500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.7590 lira, euro'nun satış fiyatı ise 4.5320 lira olmuştu.
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