Kurtulmuş: Rusya'dan bu yıl 5 milyon turist bekliyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin bu yıl Rusya'dan 5 milyon turist beklediğini söyledi. Kurtulmuş, Rusya'da Türkiye'ye yönelik çalışan tur şirketlerine de desteği arttıracaklarını belirtti.
Sputnik'e konuşan Kurtulmuş, geçen yılın Türkiye'deki turizm sektörü için 2015-2016 yıllarına kıyasla başarılı geçtiğini, ülkeye gelen 32 milyon turistin 26 milyar dolar gelir getirdiğini ifade etti.
Kurtulmuş "Rusya ile ilişkilerimizdeki krizden sonra yeniden toparlanmayı başardık, 4.5 milyon turist tatil için Türkiye'ye geldi. Bu bizim için büyük bir başarı ve gurur. 2018 yılında Rusya'dan 5 milyon misafir bekliyoruz" dedi.
Bu yıl gelen toplam yabancı turist sayısının 35 milyona ulaşmasını ve turizmden 30 milyar gelir elde etmeyi beklediklerini de ifade eden Kurtulmuş şöyle devam etti:
"Önemli stratejilerimiz var. Bunlardan biri turizm çeşitliliği. Yani spor, din, tıp ve diğer turizm türleri. Rusları yalnızca Antalya'ya değil, ülkenin başka bölgelerine de davet etmek istiyoruz. Rus turistlerin Kapadokya gibi başka yerlerle de ilgilendiklerini biliyoruz. Ancak uçuşlarla ilgili sorunlar var. Şimdilik bu sorun üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle de THY ile görüşmeler gerçekleştirip onları tur paketi çeşitliliğini arttırmaya ikna etmeye çalışıyoruz."
Kurtulmuş, Rus turistlere karma turların teklif edilebileceğini belirterek, "Turistler birkaç gün deniz kenarında kalıp bir yandan da İstanbul ve antik kentler gibi tarihi alanlara gidebilir" dedi.
Türkiye'nin farklı ülkelerle kültür yıllarına çok önem verdiğini belirten Kurtulmuş, "Bu yıl Çin ile kültür yılımız var. Gelecek yıl Rusya-Türkiye kültür yılı olacak. Halklarımızın birbirinin kültürünü tanımasını sağlayacak farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Başlıca etkinlikler Moskova ve St. Petersburg'da olacak. Bizim en dikkat vereceğimiz nokta yemekler olacak. Rusları zengin mutfağımızla tanıştıracağız. Bundan sonra ilişkilerimizin daha da güçlenmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş Rusya'nın Türkiye'nin önemli turizm partnerlerinden olduğunu belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti: "Rusya'da Türkiye pazarına yönelik çalışan önemli tur şirketleri var. Onlara destek veriyoruz. Bu yıl ülkemize turist getiren seyahat şirketlerine finansal desteği uçak başına 6 binden 9 bin dolara çıkaracağız. Bu rakam yüksek sezonda 4-6 bin dolar olacak. Teklifi hükümete götürdük, kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek."
Özellikle Karadeniz üzerinden olmak üzere deniz turizmine yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, "Yakın zamanda İstanbul'da Karadeniz deniz turizmini geliştirmek için uluslararası bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu tartışmasız Rusya ile Türkiye'yi daha da yakınlaştıracak. Burada özellikle de Soçi ve diğer büyük Rus tatil beldeleri söz konusu" dedi.
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