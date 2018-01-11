TÜSİAD: İş dünyası dövizle borçlanmak istemiyor

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "İş dünyası da dövizle borçlanmak istemiyor ama gerek maliyet gerekse vade yapısı itibarıyla TL cinsinden borçlanma koşulları oldukça kısıtlı. Enflasyonda artış olduğu sürece de bu koşullar giderek zorlaşıyor" dedi.

© AA/ Ahmet Sel TÜSİAD: Avrupa ile ilişkileri iyileştirmenin tam zamanı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, kur riskinin nasıl yönetileceğine ilişkin son 3 yıldır önemli bir farkındalık oluştuğunu, pek çok şirketin, kur riskini yönetmek konusunda eskiye kıyasla çok daha dikkatli davrandığını söyledi. Bilecik, sektörün önde gelen bankalarının da bu anlamda oldukça ihtiyatlı olduğunu belirtip "İş dünyası da dövizle borçlanmak istemiyor ama gerek maliyet gerekse vade yapısı itibarıyla TL cinsinden borçlanma koşulları oldukça kısıtlı" dedi.

‘ENFLASYONU DÜŞÜRMEK BİRİNCİL ÖNLEM OLMALI'

Bilecik, bu konuda enflasyonun en kısa zamanda kalıcı olarak hedeflenen yüzde 5'e ve hatta altına indirilmesinin öncelikli talepleri arasında bulunduğunu dile getirerek, "Sonuçta, iş dünyası da dövizle borçlanmak istemiyor ama gerek maliyet gerekse vade yapısı itibarıyla TL cinsinden borçlanma koşulları oldukça kısıtlı. Enflasyonda artış olduğu sürece de bu koşullar giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek birincil önlem olmalı" diye konuştu.

© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany Dolarda yükseliş hızlandı

Son zamanlarda döviz cinsinden borçlanmaya bir takım kısıtlamalar getirilmesi veya zorunlu hedge gibi düzenlemelerden bahsedildiğine işaret eden Bilecik, "Bu gibi kısıtlar, yüksek enflasyon ve yüksek borçluluk ortamında finansman maliyetlerini daha da arttırabilir. Özünde 'iyi niyetli' bu düzenlemeler, istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu anlamda, düzenlemelerle getirilen kriterler çok büyük önem taşıyor. Bunların özel sektörle mutlaka istişare içinde tasarlanması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.