6.3 milyon araç sahibine ceza yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden egzoz muayenesi yaptırmayan yaklaşık 6 milyon 300.000 aracın listesini aldı.

Manjunath Kiran Araç muayene ücretlerine zam

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, ülke genelinde yaklaşık 22 milyon araçtan 6.3 milyonunun egzoz muayenesi yaptırmadığını açıkladı.

Buna göre bakanlık araç sahiplerini önce uyaracak, ardından egzoz muayenesini yaptırmayanlara 1206 lira ceza gönderecek.

Öztürk ayrıca,Türkiye’de 4 kirleticiden kaynaklı hava kirliliği sorununu çözdüklerini söyledi. PM10 adı verilen partikül kirliliği kaynaklı sorunun çözümü için bir dizi önlem aldıklarını anlatan Öztürk, bu kirliliğin en önemli nedenlerinden birinin egzozlar olduğunu vurguladı.