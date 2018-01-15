Dünya Bankası'ndan ekonomi dersi: Solcu hükümetlere karşı manipülasyon yapıyoruz

Dünya Bankası Başekonomisti, Pinochet döneminde işkence görmüş solcu kadın lider Michelle Bachelet iktidarda olduğu için Şili'nin iş ve yatırım yapılamayacak ülke gibi gösterildiğini itiraf etti. Şili hükümeti 'yalan istatiklerle ilgili baştan sona soruşturma' talep etti.

© REUTERS/ Ivan Alvarado Milyarder Pinera, Şili devlet başkanlığına geri döndü

Dünya Bankası'nın ABD destekli askeri diktatör Pinochet döneminde işkence görmüş sosyalist kadın lider Michelle Bachelet iktidarda olduğu için Şili'yi iş ve yatırım yapılamayacak ülke gibi gösterdiğinin birinci elden itiraf edilmesi, ekonomi dünyasını karıştırdı. Wall Street Journal gazetesine konuşan Dünya Bankası Başekonomisti Paul Romer, 'iş yapmak için en kolay ülkeler' listesinin yıllardır siyasi nedenlerle manipüle ediliyor olabileceğini itiraf ederken Şili örneğini verdi.

'ŞİLİ'DEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Romer, listenin adaletsiz ve yanıltıcı olabileceğini söylerken Şili'nin sürekli gerilemesinde Dünya Bankası yetkililerinin siyasi görüşlerinin etkili olduğunu belirtti. Başekonomist, sosyalist Bachelet döneminde ülkenin ticari ve ekonomik koşullarının kötüleşmediğini, ama Dünya Bankası'nın verileri ve metodolojisinin doğruluğuna güveni olmadığını söyleyerek Şili'den kişisel olarak özür dilediğini açıkladı.

© AFP 2018/ CLAUDIO REYES Şili'de kürtaj yasağı kısmi olarak kaldırıldı

Şili, 2006-2010 arasında devlet başkanlığı yapmış solcu Michelle Bachelet'yi 2014'te tekrar devlet başkanı seçti. Ekonomik sorunlar eşliğinde Kasım-Aralık 2017'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini sağcı milyarder Sebastian Pinera kazandı. Dünya Bankası'nın 'İş Yapma' raporunda Bachelet'nin göreve geldiği 2006'dan beri Şili, 190 ülke arasında 25'ten 57'nci sıraya düştü. Pinera'nın 2010-2014 yılları arasında ülkeyi yöneten dönemde ise Şili'nin istatistiğinin yükseldiği görülmüştü.

BACHELET: KALKINMAMIZLA OYNAYAMAZSINIZ



Mart ayında koltuğu tekrar Pinera'ya devredecek Bachelet, Dünya Bankası'nın başekonomisti Romer'ın siyasi manipülasyon itirafına tepki gösterdi.

Dünya Bankası'nın iddialarla ilgili 'baştan sona bir soruşturma yürütmesi gerektiğini' söyleyen kadın lider "Uluslararası kurumlar tarafından sağlanan dereceler güvenilir olmalıdır, çünkü bir ülkenin yatırım ve kalkınma kapasitesi üzerinde etkisi vardır" dedi.

© REUTERS/ Mariana Bazo Şili, Kuzey Kore ile ilişkilerini kesmeyi reddetti

'YALAN HABERDEN SONRA YALAN İSTATİSTİK'

Şili Dışişleri Bakanı Heraldo Muñoz ''Yalan haberler yalan istatistiklere dönüşüyor'' tepkisini verirken Ekonomi Bakanı Jorge Rodríguez de bunun 'inanılmaz bir skandal', 'az rastlanır düzeyde bir ahlaksızlık' olduğunu dile getirdi.

DÜNYA BANKASI: ARAŞTIRACAĞIZ

'İş Yapma' raporunu hazırlayan ekonomist Augusto Lopez-Claros bütün sürecin açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü savunsa da Dünya Bankası konuyla ilgili bir araştırmanın yürütüleceğini duyurdu.