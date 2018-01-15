Dünya Bankası'ndan ekonomi dersi: Solcu hükümetlere karşı manipülasyon yapıyoruz

'ŞİLİ'DEN ÖZÜR DİLİYORUM'
Romer, listenin adaletsiz ve yanıltıcı olabileceğini söylerken Şili'nin sürekli gerilemesinde Dünya Bankası yetkililerinin siyasi görüşlerinin etkili olduğunu belirtti. Başekonomist, sosyalist Bachelet döneminde ülkenin ticari ve ekonomik koşullarının kötüleşmediğini, ama Dünya Bankası'nın verileri ve metodolojisinin doğruluğuna güveni olmadığını söyleyerek Şili'den kişisel olarak özür dilediğini açıkladı.
Şili, 2006-2010 arasında devlet başkanlığı yapmış solcu Michelle Bachelet'yi 2014'te tekrar devlet başkanı seçti. Ekonomik sorunlar eşliğinde Kasım-Aralık 2017'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini sağcı milyarder Sebastian Pinera kazandı. Dünya Bankası'nın 'İş Yapma' raporunda Bachelet'nin göreve geldiği 2006'dan beri Şili, 190 ülke arasında 25'ten 57'nci sıraya düştü. Pinera'nın 2010-2014 yılları arasında ülkeyi yöneten dönemde ise Şili'nin istatistiğinin yükseldiği görülmüştü.
BACHELET: KALKINMAMIZLA OYNAYAMAZSINIZ
Mart ayında koltuğu tekrar Pinera'ya devredecek Bachelet, Dünya Bankası'nın başekonomisti Romer'ın siyasi manipülasyon itirafına tepki gösterdi.
Dünya Bankası'nın iddialarla ilgili 'baştan sona bir soruşturma yürütmesi gerektiğini' söyleyen kadın lider "Uluslararası kurumlar tarafından sağlanan dereceler güvenilir olmalıdır, çünkü bir ülkenin yatırım ve kalkınma kapasitesi üzerinde etkisi vardır" dedi.
'YALAN HABERDEN SONRA YALAN İSTATİSTİK'
Şili Dışişleri Bakanı Heraldo Muñoz ''Yalan haberler yalan istatistiklere dönüşüyor'' tepkisini verirken Ekonomi Bakanı Jorge Rodríguez de bunun 'inanılmaz bir skandal', 'az rastlanır düzeyde bir ahlaksızlık' olduğunu dile getirdi.
DÜNYA BANKASI: ARAŞTIRACAĞIZ
'İş Yapma' raporunu hazırlayan ekonomist Augusto Lopez-Claros bütün sürecin açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü savunsa da Dünya Bankası konuyla ilgili bir araştırmanın yürütüleceğini duyurdu.
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