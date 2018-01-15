Kayıt
17:20 15 Ocak 2018
Ankara+ 3°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    Michelle Bachelet Küba'da Salvador Allende Okulu'nda

    Dünya Bankası'ndan ekonomi dersi: Solcu hükümetlere karşı manipülasyon yapıyoruz

    © AFP 2018/ Yamil LAGE
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Dünya Bankası Başekonomisti, Pinochet döneminde işkence görmüş solcu kadın lider Michelle Bachelet iktidarda olduğu için Şili'nin iş ve yatırım yapılamayacak ülke gibi gösterildiğini itiraf etti. Şili hükümeti 'yalan istatiklerle ilgili baştan sona soruşturma' talep etti.

    Sebastian Pinera seçim zaferi
    © REUTERS/ Ivan Alvarado
    Milyarder Pinera, Şili devlet başkanlığına geri döndü
    Dünya Bankası'nın ABD destekli askeri diktatör Pinochet döneminde işkence görmüş sosyalist kadın lider Michelle Bachelet iktidarda olduğu için Şili'yi iş ve yatırım yapılamayacak ülke gibi gösterdiğinin birinci elden itiraf edilmesi, ekonomi dünyasını karıştırdı. Wall Street Journal gazetesine konuşan Dünya Bankası Başekonomisti Paul Romer, 'iş yapmak için en kolay ülkeler' listesinin yıllardır siyasi nedenlerle manipüle ediliyor olabileceğini itiraf ederken Şili örneğini verdi.

    'ŞİLİ'DEN ÖZÜR DİLİYORUM'

    Romer, listenin adaletsiz ve yanıltıcı olabileceğini söylerken Şili'nin sürekli gerilemesinde Dünya Bankası yetkililerinin siyasi görüşlerinin etkili olduğunu belirtti. Başekonomist, sosyalist Bachelet döneminde ülkenin ticari ve ekonomik koşullarının kötüleşmediğini, ama Dünya Bankası'nın verileri ve metodolojisinin doğruluğuna güveni olmadığını söyleyerek Şili'den kişisel olarak özür dilediğini açıkladı.

    Şili- Kürtaj
    © AFP 2018/ CLAUDIO REYES
    Şili'de kürtaj yasağı kısmi olarak kaldırıldı
    BACHELET GELDİĞİNDE İNİŞ, PİNERA GELDİĞİNDE YÜKSELİŞ

    Şili, 2006-2010 arasında devlet başkanlığı yapmış solcu Michelle Bachelet'yi 2014'te tekrar devlet başkanı seçti. Ekonomik sorunlar eşliğinde Kasım-Aralık 2017'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini sağcı milyarder Sebastian Pinera kazandı. Dünya Bankası'nın 'İş Yapma' raporunda Bachelet'nin göreve geldiği 2006'dan beri Şili, 190 ülke arasında 25'ten 57'nci sıraya düştü. Pinera'nın 2010-2014 yılları arasında ülkeyi yöneten  dönemde ise Şili'nin istatistiğinin yükseldiği görülmüştü.

    BACHELET: KALKINMAMIZLA OYNAYAMAZSINIZ

    Mart ayında koltuğu tekrar Pinera'ya devredecek Bachelet, Dünya Bankası'nın başekonomisti Romer'ın siyasi manipülasyon itirafına tepki gösterdi.

    Dünya Bankası'nın iddialarla ilgili 'baştan sona bir soruşturma yürütmesi gerektiğini' söyleyen kadın lider "Uluslararası kurumlar tarafından sağlanan dereceler güvenilir olmalıdır, çünkü bir ülkenin yatırım ve kalkınma kapasitesi üzerinde etkisi vardır" dedi.

    Şili Dışişleri Bakanı Heraldo Munoz
    © REUTERS/ Mariana Bazo
    Şili, Kuzey Kore ile ilişkilerini kesmeyi reddetti

    'YALAN HABERDEN SONRA YALAN İSTATİSTİK'

    Şili Dışişleri Bakanı Heraldo Muñoz ''Yalan haberler yalan istatistiklere dönüşüyor'' tepkisini verirken Ekonomi Bakanı Jorge Rodríguez de bunun 'inanılmaz bir skandal', 'az rastlanır düzeyde bir ahlaksızlık' olduğunu dile getirdi.

    DÜNYA BANKASI: ARAŞTIRACAĞIZ

    'İş Yapma' raporunu hazırlayan ekonomist Augusto Lopez-Claros bütün sürecin açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü savunsa da Dünya Bankası konuyla ilgili bir araştırmanın yürütüleceğini duyurdu.

    Etiketler:
    siyasi manipülasyon, Wall Street Journal, Dünya Bankası, Augusto Lopez-Claros, Sebastian Pinera, Michelle Bachelet, Paul Romer, Şili
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Ameliyat masasındaki hayvanlar
    Ameliyat masasındaki hayvanlar
    Karikatür
    Trump'tan 'F-52 savaş uçakları' icadı
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam