Gazprom: 2018'de Türk Akımı'na 182 milyar ruble yatırım yapılacak

Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, 2018 yılında Türk Akımı doğalgaz boru hattının inşasına 182.4 milyar ruble (yaklaşık 3.2 milyar dolar) yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

Medvedev, Gazprom'un 2018 yılında Türk Akımı'na yatırımı geçen yıla kıyasla hemen hemen iki katına çıkarmayı ve 182.4 milyar rubleye yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.

Gazprom, 2017 yılında Türk Akımı'nın inşası için 92.8 milyar ruble (yaklaşık 1.6 milyar dolar) yatırım yapmıştı.

Gazprom'un 7 Mayıs 2017'de yapımına başladığı Türk Akımı projesi, her biri 15.75 milyar metreküp hacimli iki kolun yapımını öngörüyor. Türkiye'nin gaz ihtiyacını karşılayacak ilk kolun Mart 2018'de devreye alınması, Avrupa'ya uzanacak ikinci kolun da 2019 yılında hizmete girmesi bekleniyor.