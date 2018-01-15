Türk Lirası'nda değer kaybı hızlandı

Dolar endeksi bugün 3 yılın dip seviyelerinde yer alırken, Suriye'ye ilişkin belirsizlik Türk Lirası üzerinde baskıya neden oldu. Kur, yüzde 1'e yakın prim yaptı.

Dolar endeksi 3 yılın dip seviyesindeki seyrini sürdürürken, dolar/TL yukarı yönlü hareket ediyor. Doların majör para birimleri karşısındaki değerini ölçen endeks bugün 90.05'e kadar geriledi ve Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Dünya'nın aktardığı habere göre bugün euro, dolar karşısında 1.2297 ile 3 yılın zirvesine çıktı; dolar, Çin yuanı karşısında 6.4180 ile 2 yılın en düşük düzeyine geriledi.

Dolardaki zayıf seyre karşın dolar/TL, jeopolitik risklerin de etkisiyle, yukarı yönlü hareket etti. Güne 3.75 civarında başlayan kur saat 14:20'de yüzde 0.70 yükselişle 3.7725'ten işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1.30 artışla 4.6255 ve sterlin/TL yüzde 0.97 primle 5.1950 seviyesinde yer aldı.

'SURİYE SINIRINDAKİ GELİŞMELER BASKIYA NEDEN OLDU'

© AA/ Binnur Ege Gürün Erdoğan: Bazı kıçı kirliler sınırda bize tehdit sallıyor

Uzmanlar, Suriye sınırında yaşanan gelişmelerin jeopolitik riskleri yeniden gündeme getirdiğini ve bunun TL varlıklar üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü açıklamasında, "TSK en kısa sürede Afrin ve Mümbiç meselesini halledecektir. Harekat her an başlayabilir. Sınırlarımız boyunca değil 30 bin tek bir terörist dahi bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecektir" dedi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Kuzey Suriye ve Irak hattı boyunca çoğunluğu YPG üyesi yaklaşık 30 bin kişilik sınır gücü oluşturacaklarını açıklamıştı.