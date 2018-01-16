‘Türk Akımı’nın ikinci kolu gelişigüzel yapılamaz’

Sputnik'e konuşan Rusya Enerji ve Finans Enstitüsü Başkanı Vladimir Feygin, yapımı devam eden Türk Akımı-1'in sadece Türkiye, ikinci kolun ise başta Güneydoğu Avrupa olmak üzere Avrupalı tüketiciler için olduğunu belirterek, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"İkinci kolla ilgili belirsizlikler var. Gazprom, doğalgaz boru hattının deniz kısmının yapımına başladı. Ama sorun şu ki, bu gazın nasıl dağıtılacağı, nereye yönlendirileceği bilinmiyor. Bu konuda anlaşmalar yok. Lavrov'un söyledikleri mantıklı, çünkü gelişigüzel inşa etmek oldukça tehlikeli. Yatırımların yapıldığı, boru hattının yapıldığı ama elde anlaşmanın olmadığı durum oluşabilir, bu durumda her gün boruyu inşa edene gerçek kayıp verecek. Buna izin verilemez. Bu nedenle bu anlaşmalara ihtiyaç var, belirli müzakere sürecine ihtiyaç var. Şu anda durum biraz daha iyi, Üçüncü Enerji Paketi ile ilgili nasıl hareket edilmesi gerektiği yönünde temel belgeler var. Yakın zamanda bunlar bile yoktu ve çok zordu. Şimdi bu belgeler masada, gaza ilgi duyan Güneydoğu Avrupa ülkeleri var. Ama Avrupa bürokrasisi çok yavaş ve eğer bu konu sürekli gündeme getirilmezse ve uygulamaya geçilmezse süreç hiç başlamayabilir."