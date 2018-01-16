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    Türk Akımı

    ‘Türk Akımı’nın ikinci kolu gelişigüzel yapılamaz’

    © Sputnik/
    Ekonomi
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Türk Akımı’nın ikinci kolunun yapımına sadece Avrupa Komisyonu’ndan sağlam garanti alındıktan sonra geçileceği açıklamasını değerlendiren Feygin, görüşmelerin geciktirilmemesi gerektiğini belirterek, Avrupa bürokrasisinin çok yavaş olduğuna dikkat çekti.

    Sputnik'e konuşan Rusya Enerji ve Finans Enstitüsü Başkanı Vladimir Feygin, yapımı devam eden Türk Akımı-1'in sadece Türkiye, ikinci kolun ise başta Güneydoğu Avrupa olmak üzere Avrupalı tüketiciler için olduğunu belirterek, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

    Gazprom
    © AFP 2018/ SERGEY BOBOK
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    "İkinci kolla ilgili belirsizlikler var. Gazprom, doğalgaz boru hattının deniz kısmının yapımına başladı. Ama sorun şu ki, bu gazın nasıl dağıtılacağı, nereye yönlendirileceği bilinmiyor. Bu konuda anlaşmalar yok. Lavrov'un söyledikleri mantıklı, çünkü gelişigüzel inşa etmek oldukça tehlikeli. Yatırımların yapıldığı, boru hattının yapıldığı ama elde anlaşmanın olmadığı durum oluşabilir, bu durumda her gün boruyu inşa edene gerçek kayıp verecek. Buna izin verilemez. Bu nedenle bu anlaşmalara ihtiyaç var, belirli müzakere sürecine ihtiyaç var. Şu anda durum biraz daha iyi, Üçüncü Enerji Paketi ile ilgili nasıl hareket edilmesi gerektiği yönünde temel belgeler var. Yakın zamanda bunlar bile yoktu ve çok zordu. Şimdi bu belgeler masada, gaza ilgi duyan Güneydoğu Avrupa ülkeleri var. Ama Avrupa bürokrasisi çok yavaş ve eğer bu konu sürekli gündeme getirilmezse ve uygulamaya geçilmezse süreç hiç başlamayabilir."

    Etiketler:
    Gazprom, Vladimir Feygin, Avrupa, Türkiye, Rusya
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