Dolar, güne yükselişle başladı

Sınır ötesi operasyon ihtimali ile sert gerileyen Türk Lirası kayıplarını genişletti. Gelişmekte olan ülke para birimleri 3 yılın dip seviyelerinde yer alan dolar endeksinden destek bulurken, TL jeopolitik riskler nedeniyle negatif ayrışıyor.
© AA/ Binnur Ege Gürün
Dün, sabah saatlerinde 3.75 civarında fiyatlanan dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Afrin'e her an operasyon başlatılabileceğini söylemesiyle 3.80'e fırladı.
Dolar kuru bu sabah saat 09:00'da yüzde 0,54 artışla 3.8205'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,45 primle 4.6865 seviyesinde yer aldı.
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