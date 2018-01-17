Kazakistan’dan ABD’li şirketlerle 2.5 milyar dolarlık anlaşma

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in ABD ziyareti sonrasında Kazakistan’ın Amerikan şirketleriyle toplam 2.5 milyar dolarlık anlaşmalar yaptığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yayınladığı açıklamada, "Ziyaret sırasında, Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, Passajirskie Perevozki (Yolcu Taşımacılığı) şirketi, SCAT hava taşımacılığı şirketi ve Ulusal Refah Fonu ‘Samruk-Kazına' arasında yapılan yeni anlaşmalar dâhil olmak suretiyle çok sayıda ticari sözleşme ve belge imzalandı" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, ABD'den 7.5 milyar dolarlık ürün almaya hazır olduğunu beyan etti. Trump ise Kazakistan'a yapılacak ihracatın ABD'deki istihdam sayısının artmasına imkân tanıyacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre ABD ile Kazakistan, 2016'da 1.9 milyar dolar düzeyinde bulunan karşılıklı ticaretin cirosunu arttırmak istiyor.

Açıklamada, Boeing ile Kazakistan'ın iki hava taşımacılığı şirketi arasında 1.3 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını, söz konusu anlaşmalar sayesinde 7 binden fazla kişiye istihdam imkânı sağlanacağı vurgulandı.

Diğer yandan General Electric ile Kazakistan Demiryolları arasında, 3 bin 500 kişinin istihdam edilmesini sağlayacak 900 milyon dolarlık anlaşmaların, ayrıca GE Digital ve Ulusal Refah Fonu ‘Samruk-Kazına' arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca iki ülkenin bu yıl içerisinde stratejik enerji diyalogu ile ilgili teknik görüşmelere başlayacağı ifade edildi.