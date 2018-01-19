Yeni pamuk çeşidi geliştirildi: 'Dünyaya 'Türk pamuğu' olarak lanse edeceğiz'

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji laboratuvarlarında üniversite-sanayi iş birliğiyle alternatiflerine göre daha verimli ve kaliteli bir pamuk çeşidi geliştirildi.

Dünya'nın aktardığı habere göre, ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen pamuk türüne 'Lodos' adı verildi. İYTE Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar çalışma hakkında şunları söyledi:

"Tekstilde Türkiye'nin rakipleri katma değeri yüksek ürünler üretiyor. Bizim de buna uygun pamuk geliştirmemiz gerekiyordu. Sadece pamuk verimi üzerinden değerlendirme yapmak artık geçerliliğini yitirmiş durumda. Dolayısıyla pamuklarımızın lif kalitelerinin de iyi olması gerekiyor. Laboratuvarlarımızdaki çalışma sonucu verim ve lif kalitesi bakımından en iyi çeşidi geliştirdik."

'5 YIL İÇİNDE BÜYÜK BİR PAZAR BULACAK'

Tohumun deneme çalışmasının ardından ekimine başlandığını, yurt dışından da talepler geldiğini belirten Doğanlar, 5 yıllık süreçte bu çeşidin çok büyük bir pazar bulacağına inandıklarını söyledi.

Yeni çeşidin üniversite-sanayi iş birliğinin meyvesi olduğuna dikkati çeken Doğanlar, "Lodos, Türkiye'de doğal olarak yetişen ve tamamen klasik ıslah çalışmalarıyla ortaya çıkmış doğal bir pamuk türü. Biz bunu 'Türk pamuğu' olarak dünyaya lanse edeceğiz. Tamamen Türk bilim adamlarının çalışmasıyla geliştirildi" dedi.