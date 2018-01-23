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    borsa istanbul

    Borsa, tüm zamanların rekorunu kırdı

    © Fotoğraf: Twitter
    Ekonomi
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    BIST 100 endeksi, 118.675 puana çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının etkisiyle, yurt içi piyasaların pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

    Borsa İstanbul
    © REUTERS/ Murad Sezer
    Borsa İstanbul'dan bir rekor daha
    Haftaya hızlı başlayan ve dün yüzde 2'ye yakın değer kazancı ile günü tamamlayan Borsa İstanbul, bugün alımların devamıyla 608 puan (yüzde 0.52) yükselerek 117.844 seviyesinden açıldı.

    BİST 100 endeksi, günün ilk yarısında 118.000 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı ve sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0.78 yükselişle 118.154 puandan girdi.

    Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin tedirginliklerin azalmasının etkisiyle yurt içi piyasaların pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

    Dünya'nın haberine göre, günün ikinci yarısında artan alımlarla birlikte zirve tazeleyen BİST 100 endeksi, rekoru 118.674.6 puana taşıdı. Endeks, bir önceki rekoru 3 Ocak 2018 tarihinde 118.395 puanı görerek kırmıştı.

    KURDA HAREKETLİLİK ARTTI

    Dolar - Türk lirası - TL
    © REUTERS/ Murad Sezer
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    Güne 3.77'li seviyelerde başlayan dolar/TL, 3.80'in üzerine kadar çıktı. Kur, borsanın rekor kırdığı dakikalarda (saat 15:55) 3.78 seviyesinde yer aldı.

    Euro/TL, 4.6330 ve euro/dolar 1.2250 seviyesinde işlem görüyor.

    Diğer taraftan borçlanma araçlarında hafif satışlar görülüyor. Gösterge tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 13.53 olurken, 10 yıllık tahvilin getirisi 3 baz puan artışla yüzde 12.19 oldu.

    Etiketler:
    dolar, euro, Türk lirası, Borsa İstanbul, Türkiye
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