Borsa, tüm zamanların rekorunu kırdı

BIST 100 endeksi, 118.675 puana çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının etkisiyle, yurt içi piyasaların pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.