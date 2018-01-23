Borsa, tüm zamanların rekorunu kırdı

BİST 100 endeksi, günün ilk yarısında 118.000 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı ve sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0.78 yükselişle 118.154 puandan girdi.
Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin tedirginliklerin azalmasının etkisiyle yurt içi piyasaların pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.
Dünya'nın haberine göre, günün ikinci yarısında artan alımlarla birlikte zirve tazeleyen BİST 100 endeksi, rekoru 118.674.6 puana taşıdı. Endeks, bir önceki rekoru 3 Ocak 2018 tarihinde 118.395 puanı görerek kırmıştı.
KURDA HAREKETLİLİK ARTTI
Euro/TL, 4.6330 ve euro/dolar 1.2250 seviyesinde işlem görüyor.
Diğer taraftan borçlanma araçlarında hafif satışlar görülüyor. Gösterge tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 13.53 olurken, 10 yıllık tahvilin getirisi 3 baz puan artışla yüzde 12.19 oldu.
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