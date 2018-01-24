Halkbank Genel Müdürü Arslan: Bankamıza doğrudan açılan bir dava yok

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ABD'de görülen Rıza Sarraf davası nedeniyle bankaya doğrudan açılan bir dava olmadığını, buna rağmen ABD'li hukuk firması ile anlaşarak inceleme süreci başlattıklarını söyledi. Arslan, "Bankamız bütün İran dış ticaretiyle ilgili kayılarını bağımsız kuruluşlara açmıştır ve her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.

© REUTERS/ Ruben Sprich Şimşek: Ceza gelirse Halkbank öder

Halkbank için 2017 yılının kolay olmadığını belirten Arslan, "Bankamızın temellerinin sağlam olması, ABD'deki dava süreci ve benzeri gelişmelerin faaliyetlerde kısıtlamaya neden olacağı beklentisini boşa çıkardı. 2017'de bankamız ekonomik büyümeye destek sağlamıştır" diye konuştu.

Arslan, Halkbank'a doğrudan açılan bir davanın söz konusu olmadığını ifade ederek, "Tablo ortaya çıkmadan spekülasyonlar yapıp 'şu kadar ceza gelecek' gibi yaklaşımlar doğru değil" dedi.

Bloomberg HT'de konuşan Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'GEREKEN DESTEĞİ VERMEK DURUMUNDAYIZ'

© AFP 2018/ OZAN KOSE Halkbank'tan Atilla açıklaması: Bankamız davanın tarafı değildir

Genel Müdür Yardımcımızın bu süreçte aklanması ve beraat etmesi elbette uluslararası piyasalarda ve kamuoyunda da Halkbank'a olan basıncın gevşemesine ve azalmasına neden olacaktır.

'HAKAN ATİLLA İÇİN TEMYİZ SÜRECİ AÇIK'

Hakan Atilla için temyiz süreci açıktır ve kendisi bu hakları sonuna kadar kullanacaktır. Bankamızla ilgili açılan dava söz konusu değildir.

© AA/ Necdet Yılmaz Atilla'nın avukatı Rocco: Halkbank, Sarraf'ı ABD'ye 2014'te bildirdi

Şeffaf bir firmayız, kendimize güveniyoruz, Amerikalı bir hukuk firması üzerinden ilgili kurumlarla iletişime geçtik. Buyrun gelin, tüm kayıtlarımız denetlenebilir, Sayıştay kanalıyla TBMM denetiminden geçsek ve Türk milletine hesap versek de biz bununla yetinmedik ve bağımsız, uluslararası bir inceleme firmasını gönüllülük esasıyla davet ederek bir araştırma ve inceleme süreci başlattık.

Gelin bakın, hangi evrakları istiyorsanız inceleyin dedik. Hukuki ve teknik bir süreçtir. Veriler, belgeler üzerinden ilerlemesi normaldir.

'DAVA SONUÇLANMADAN GELECEK CEZAYI KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL'