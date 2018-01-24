Halkbank Genel Müdürü Arslan: Bankamıza doğrudan açılan bir dava yok

Halkbank için 2017 yılının kolay olmadığını belirten Arslan, "Bankamızın temellerinin sağlam olması, ABD'deki dava süreci ve benzeri gelişmelerin faaliyetlerde kısıtlamaya neden olacağı beklentisini boşa çıkardı. 2017'de bankamız ekonomik büyümeye destek sağlamıştır" diye konuştu.
© REUTERS/ Ruben Sprich
Arslan, Halkbank'a doğrudan açılan bir davanın söz konusu olmadığını ifade ederek, "Tablo ortaya çıkmadan spekülasyonlar yapıp 'şu kadar ceza gelecek' gibi yaklaşımlar doğru değil" dedi.
Bloomberg HT'de konuşan Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
'GEREKEN DESTEĞİ VERMEK DURUMUNDAYIZ'
- Hukuki anlamda bankamız davaya taraf değil. Tabii ki Genel Müdür Yardımcımız Hakan Atilla'nın şahsında hukuki süreci devam ettireceği üzerimize düşen bir mesele olursa, bir lojistik destek veya farklı destekler anlamında uluslarararası hukuk çerçevesinden ayrılmadan, tüm düzenlemelere uyarak gereken desteği vermek durumundayız.© AFP 2018/ OZAN KOSE
- Genel Müdür Yardımcımızın bu süreçte aklanması ve beraat etmesi elbette uluslararası piyasalarda ve kamuoyunda da Halkbank'a olan basıncın gevşemesine ve azalmasına neden olacaktır.
'HAKAN ATİLLA İÇİN TEMYİZ SÜRECİ AÇIK'
- Hakan Atilla için temyiz süreci açıktır ve kendisi bu hakları sonuna kadar kullanacaktır. Bankamızla ilgili açılan dava söz konusu değildir.
- Böyle olmakla birlikte uluslararası piyasalarda iş yapan, yüzde 49'u halka açık olan, yüzde 49'un yüzde 80'i yabancılara ait olan ve bunun da yüzde 30'unun Amerikalı yatırımcılar tarafından hissedarlık ilişkisinin devam ettiği bir şirket olarak biz şöyle bir adım attık.© AA/ Necdet Yılmaz
- Şeffaf bir firmayız, kendimize güveniyoruz, Amerikalı bir hukuk firması üzerinden ilgili kurumlarla iletişime geçtik. Buyrun gelin, tüm kayıtlarımız denetlenebilir, Sayıştay kanalıyla TBMM denetiminden geçsek ve Türk milletine hesap versek de biz bununla yetinmedik ve bağımsız, uluslararası bir inceleme firmasını gönüllülük esasıyla davet ederek bir araştırma ve inceleme süreci başlattık.
- Gelin bakın, hangi evrakları istiyorsanız inceleyin dedik. Hukuki ve teknik bir süreçtir. Veriler, belgeler üzerinden ilerlemesi normaldir.
'DAVA SONUÇLANMADAN GELECEK CEZAYI KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL'
- Amerikalı hukuk firması aracılığıyla Amerikan piyasalarıyla ilişkimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Bankamız bütün İran dış ticaretiyle ilgili kayılarını bağımsız kuruluşlara açmıştır ve her türlü desteği sağlıyoruz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)