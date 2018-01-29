Grevi ertelenen metal işçilerinden eylem kararı

Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Bugün bütün iş yerlerinde bir saat duruş eylemi gerçekleştireceğiz. Bir sonuç alamazsak her gün eylemlerimiz devam edecek. Gelecek hafta Bursa'da bundan sonraki eylemlerimize, yeni yol haritamıza karar vereceğiz" dedi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) çağrısı üzerine cuma günü bir toplantı yaptıklarını belirten Kavlak, "MESS yüzde 3,2'lik teklifini 10 puan refah payı ekleyerek yüzde 13,2 olarak revize etti. Biz, grev erteleme kararı ilan edilmişken MESS'in bu teklifi yapmasını, bir iyi niyet girişimi olarak kabul ettik. Madem iyi niyetli bir adım atıldı, biz de sözleşmenin iki yıllık ve kıdeme dayalı olması koşuluyla teklifimizi yüzde 30'a çektiğimizi açıkladık. Bu açıklamamızdan sonra MESS bizi bu akşam için yeni bir görüşmeye davet etti. Şartlarımızı bildikleri halde bizi davet ettiklerine göre bunu şartlarımızın kabul edildiği şeklinde yorumluyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) sözleşmesi kapsamında 130.000 metal işçisinin 2 Şubat'ta başlayacak olan grevi, Bakanlar Kurulu kararı ile 'milli güvenlik' gerekçe gösterilerek ertelenmişti.