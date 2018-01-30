Akdağ: İflas ertelemeyi kaldırıyoruz

Akdağ, "Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 93 maddeden oluşan reform paketini TBMM'ye sevk edeceğiz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
- Uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık olduğu anlaşılan iflas ertelemeyi kaldırıyoruz. İflas erteleme ile konkordatoyu bir araya getirerek yeni bir reform hazırladık. Detayları önümüzdeki günlerde Adalet Bakanı açıklayacak. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade ticari hayata devamını esas alıyoruz. İflas Erteleme Kurumu tamamen yürürlükten kaldırılıyor, konkordato revize edilerek bir Kurtarma Anlaşması Kurumu oluşturuluyor.
- Türkiye'yi iş yapma kolaylığı açısından hak ettiği yere getireceğiz. Bu paketle Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan yatırımcılarımıza 'iyi ki varsınız' diyoruz.
- Şirket kuruluşunu 7 işlemden bir işleme indiriyoruz. Şirket kuruluşunda yüzde 25'lik sermaye blokajı şartını kaldırıyoruz. İnşaat izinleri sürecinde 12 işlem 5'e indirildi. İnşaat ruhsatındaki imza sayısını 18'den 1'e düşürdük.
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