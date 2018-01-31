ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Niyetim doları zayıflatmak değil

© AFP 2018/ NICHOLAS KAMM Trump: Güçlü bir dolar istiyorum

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, geçtiğimiz hafta Davos'ta yaptığı 'zayıf dolar ABD dış ticareti için olumlu' şeklindeki açıklamasıyla doları düşürmek gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

Mnuchin, "Açık konuşacağım, uzun vadede ülkemize en büyük faydayı güçlü dolar sağlayacak ve bunu kesinlikle destekliyorum. Müdahale etmediğimiz serbest bir döviz piyasamız var ve dünyanın en likit piyasasına bel bağladık" dedi.

Mnuchin, 'zayıf dolar' açıklamasında basının tek bir noktaya odaklandığını ve bunu sürekli olarak gündemde tuttuğunu ifade etti.

Mnuchin'in söz konusu açıklaması sonrası ABD Başkanı Donald Trump, 'güçlü dolar istiyorum' diye konuşmuştu.