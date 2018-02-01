Satışları düşen Anadolu Grubu'ndan 'evde bira' şikayeti: Vergi kaybına neden oluyor, yetkililerle durumu paylaştık

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, Anadolu Grubu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan 9 aylık faaliyet raporuna göre bira satışları geçen yıl yurt içinde yüzde 5.7 oranında düşerken, yurt dışı operasyonları yüzde 8 arttı. Bu düşüşte ise evde bira üretiminin artmasının etkisi büyük.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Bira satışı düşüyor ama tüketim konusunda emin değilim. Bunun nedeni de evde bira yapımının artması. Çok ucuza alınan cihazlarla evde bira yapılıyor. Bugün 7.5 liralık biranın 4 lirası vergi. Evde bira üretimi vergi kaybına da neden oluyor. Bu konudaki görüşlerimizi yetkililerle de paylaştık" değerlendirmesinde bulundu.

'RUSYA İLE İLİŞKİLER İYİ'

Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Rus İş Konseyi ve Avrasya İş Konseyleri Başkanı olan Özilhan ile Almanya Frankfurt'ta görüştük. Özellikle Rusya ile ilişkilerde tüm pürüzlerin giderildiğini söyleyen Özilhan, şöyle konuştu:

"Bir tek domates konusunda ve vize konusunda sıkıntı var. Domates için 4-5 firmaya daha yetki verilmesi bekleniyor. ‘Domatese çok yatırım yaptık. Bunlar karşılıksız kalır' diyorlar. Vize konusunda da işadamlarına 3 günlük vize veriliyor. Bu konuda da bir çalışma yapacaklar. Türk müteahhitler ihalelere girebiliyor, ihracat yapılıyor ve turist sayısı artıyor. Önümüzde de Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası var. Türk şirketlerin burada önemli çalışmalar yapacağına inanıyorum. Rusya'daki bira operasyonlarımız devam ediyor. Burada önemli ortaklıklarımız var. Türkiye'de de farklı ürünlerin üretimini yapacağız. İran'a 5 milyon litre alkolsüz bira ihraç ettik. Bu rakamın 15-20 milyon litrelere çıkacağına inanıyorum."