Bitcoin'de düşüş sürüyor: 2013'ten beri en kötü hafta olabilir

Bugün Lüksemburg merkezli borsada Türkiye saatiyle 12.15 itibarıyla 8.155 dolara kadar düşen Bitcoin, piyasa genelinde de kayıplar yaşıyor.
© REUTERS/ Dado Ruvic
Coinmarketcap.com verilerine göre diğer büyük kripto paralar da son 24 saatteki işlemlerde yüzde 20 oranında değer kaybetti.
Dijital paralara karşı giderek büyüyen denetim baskısı, yatırımcıları bu hafta satışa yöneltti. Bitcoin, aralık ayında 20.000 dolara yaklaşan zirvesinden sonra yüzde elliden fazla düşüş yaşadı.
Bitcoin geçen yıl yüzde 1.000 değer kazanmıştı.
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