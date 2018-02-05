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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci: Davos'a Cumhurbaşkanı'nın da katılması lazım

    © REUTERS/ Ümit Bektaş
    Ekonomi
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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İsviçre'nin Davos kentinde de her yıl yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nun 48. toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması gerektiğini söyledi.

    Davos Zirvesi
    © REUTERS/ Denis Balibouse
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    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, TBMM'de gazetecilerle sohbeti sırasında Davos'la alakalı olarak şunları söyledi:

    “Biz Davos’ta çok verimli görüşmeler yaptık. Ben Davos Zirvesi’nin etkisinin azaldığını düşünmüyorum, ama Davos artık farklı bir platforma dönüşüyor. Bizim de bunun gereğini yapmamız lazım. Bu kez, alt düzeyde temsil edildik. Birçok ikili görüşmeye rağmen, daha üst düzeyde ve daha kalabalık bir toplulukla temsil edilmenin önemini de gördük. Cumhurbaşkanı ve başbakanın yanı sıra, güçlü meslek örgütleri ve STK’ların Davos’a katılımının yeniden canlandırılması lazım. Böylesine büyük bir yapıyla katıldığı zaman, hem ikili ilişkiler, hem ekonomiyle ilgili başlıklarda, daha çok sonuç alma imkanı bulunuyor. Bu konuda çalışma yapacağız. Davos’a katılımın arttırılması konusunda çalışma yapacağız. Bundan sonraki süreçte daha farklı olacak.”

    ERDOĞAN'IN SON DAVOS'UNDA NE OLMUŞTU?

    Nihat Zeybekci
    © REUTERS/ Ümit Bektaş
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    Erdoğan, 2009'da başbakanlık yaptığı dönemde Davos'taki Gazze oturumunda eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile sert bir tartışma yaşamış, salonu terk etmişti. Erdoğan, Peres'e şunları söylemişti:

    "Sesin çok yüksek çıkıyor. Benden yaşlısın biliyorum ki sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar çok yüksek çıkmayacak. Bunu böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüz, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum…"

    "Bundan sonra artık Davos’a gelmeyeceğim" diyerek podyumdan inen Erdoğan'ın Peres'e söylediği 'One munite' sözü de uzun süre gündemde kalmıştı.

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    Etiketler:
    Dünya Ekonomik Forumu, Recep Tayyip Erdoğan, Nihat Zeybekci, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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