En değerli bankalar açıklandı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in hazırladığı 'Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018' çalışması sonuçlandı.
ICBC'yi, geçen yılın üçüncüsü China Construction Bank takip etti. Banka, değerini bu yıl 15,4 milyar dolar (yüzde 37) artırarak 56 milyar 789 milyon dolara çıkardı. ABD'nin bankacılık devi Wells Fargo ise bu yıl bir basamak gerileyerek 44 milyar 98 milyon dolarlık marka değeri ile üçüncü sırada yer aldı.
Dünyanın marka değeri en yüksek ilk 10 bankası arasında Çin'den 4, ABD'den 5 ve İngiltere'den bir banka bulunuyor.
MARKA DEĞERİNİ EN ÇOK CHİNA CONSTRUCTİON BANK ARTIRDI
Marka değerini en çok artıran banka sıralamasında China Construction Bank'ı 11 milyar 357 milyon dolarla ICBC, 10 milyar 500 milyon dolarla Bank of China, 8 milyar 810 milyon dolarla Agricultural Bank of China ve 5 milyar 105 milyon dolarla Chase takip etti.
TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ BANKA MARKASI AKBANK
Ziraat Bankası geçen yıl olduğu gibi 2018'de de Türkiye'deki bankalar arasında marka değerini en fazla yükselten banka oldu. Marka değerini 120 milyon dolar arttıran Ziraat Bankası, sıralamada 5 basamak birden yükseldi. Aynı araştırmada 2016'da 944 milyon dolar olan Ziraat Bankası'nın marka değeri son 2 yılda yüzde 52 yükselmiş oldu.
TEB 339'UNCU SIRADA
Geçen yıl listede 446'ncı sırada yer alan TEB, bu yıl 47 basamak yükselerek 399'uncu sıraya yerleşti. Türkiye'nin listeye giren diğer bankaları ise 1 milyar 334 milyon dolarla İş Bankası, 937 milyon dolarla Yapı Kredi, 757 milyon dolarla Halkbank, 622 milyon dolarla VakıfBank ve 347 milyon dolarla DenizBank olarak sıralandı.
En değerli 500 bankanın yer aldığı listedeki Türk bankalarının toplam marka değeri 8 milyar 907 milyon dolar oldu.
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