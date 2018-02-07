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    Çin bankası ICBC

    En değerli bankalar açıklandı

    © AP Photo/ Greg Baker, File
    Ekonomi
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    Dünyanın en değerli banka markası, 59 milyar 189 milyon dolarlık değeriyle Çin'in en büyüğü ICBC oldu. Listede ilk 10'da dört Çinli banka yer alırken, Türkiye'nin en değerli banka markası 1 milyar 649 milyon dolarla Akbank oldu.

    Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in hazırladığı 'Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018' çalışması sonuçlandı.

    Ziraat Bankası
    © Fotoğraf: Twitter
    Ziraat Bankası'na 600 milyon dolarlık Çin kredisi
    Dünyanın en değerli 500 banka markasının toplam değeri 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10'un üzerinde artarak 1 trilyon 181 milyar lirayı geçti. Geçen yıl 47 milyar 832 milyon dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alan Çinli ICBC, bu yıl da zirvedeki yerini korurken değerini yüzde 24 artırarak 59 milyar 189 milyon dolara yükseltti.

    ICBC'yi, geçen yılın üçüncüsü China Construction Bank takip etti. Banka, değerini bu yıl 15,4 milyar dolar (yüzde 37) artırarak 56 milyar 789 milyon dolara çıkardı. ABD'nin bankacılık devi Wells Fargo ise bu yıl bir basamak gerileyerek 44 milyar 98 milyon dolarlık marka değeri ile üçüncü sırada yer aldı.

    Dünyanın marka değeri en yüksek ilk 10 bankası arasında Çin'den 4, ABD'den 5 ve İngiltere'den bir banka bulunuyor.

    MARKA DEĞERİNİ EN ÇOK CHİNA CONSTRUCTİON BANK ARTIRDI

    Çin bayrağı
    © Sputnik/ Alexander Vilf
    'Dünyaya kendini açan' Çin'den yeni uluslararası ödeme sistemi
    Araştırmaya göre China Construction Bank, 2018'de bir önceki yıla kıyasla marka değerini en çok artıran banka unvanını elde etti. China Construction Bank'ın marka değeri bir yılda 15 milyar 412 milyon dolar artış gösterdi.

    Marka değerini en çok artıran banka sıralamasında China Construction Bank'ı 11 milyar 357 milyon dolarla ICBC, 10 milyar 500 milyon dolarla Bank of China, 8 milyar 810 milyon dolarla Agricultural Bank of China ve 5 milyar 105 milyon dolarla Chase takip etti.

    TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ BANKA MARKASI AKBANK

    Ziraat Bankası
    © Fotoğraf: Twitter
    Ziraat Bankası'na 600 milyon dolarlık Çin kredisi
    Araştırmaya göre, Türkiye'nin en değerli banka markası 1 milyar 649 milyon dolarla Akbank oldu. Bu bankayı 1 milyar 584 milyon dolarlık marka değer ile Garanti Bankası ve 1 milyar 432 milyon dolarla Ziraat Bankası izledi. Akbank listede 126'ncı, Garanti Bankası 129'uncu ve Ziraat Bankası 140'ıncı sırada yer aldı.

    Ziraat Bankası geçen yıl olduğu gibi 2018'de de Türkiye'deki bankalar arasında marka değerini en fazla yükselten banka oldu. Marka değerini 120 milyon dolar arttıran Ziraat Bankası, sıralamada 5 basamak birden yükseldi. Aynı araştırmada 2016'da 944 milyon dolar olan Ziraat Bankası'nın marka değeri son 2 yılda yüzde 52 yükselmiş oldu.

    TEB 339'UNCU SIRADA

    Geçen yıl listede 446'ncı sırada yer alan TEB, bu yıl 47 basamak yükselerek 399'uncu sıraya yerleşti. Türkiye'nin listeye giren diğer bankaları ise 1 milyar 334 milyon dolarla İş Bankası, 937 milyon dolarla Yapı Kredi, 757 milyon dolarla Halkbank, 622 milyon dolarla VakıfBank ve 347 milyon dolarla DenizBank olarak sıralandı.

    En değerli 500 bankanın yer aldığı listedeki Türk bankalarının toplam marka değeri 8 milyar 907 milyon dolar oldu.

    Etiketler:
    banka, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, ICBC, Ziraat Bankası, Denizbank, İngiltere, Çin, Türkiye, ABD
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