Kayıt
13:48 07 Şubat 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Suudi petrol

    Petrol zengini BAE, ilk defa ABD'den petrol ithal etti

    © AP Photo/ JOHN MOORE
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden BAE'nin, ilk defa ABD'den petrol ithal ettiği bildirildi. "Birkaç yıl önce akla bile gelmeyecek bir adım" olarak nitelenen ithalat, ABD'de kaya petrolü üretimindeki artışın dünyada yarattığı değişimin bir göstergesi.

    Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) açıklamasına göre, Rusya 2015 yılında dünyanın en çok petrol üreten ülkesi oldu. Rusya geçen yıl her gün toplam 10 milyon 590 bin varil petrol üretti ve dünyanın petrol ihtiyacının yüzde 14.5’ini karşıladı.
    © AP Photo/ Rosneft
    Rusya petrol üretiminde Suudi Arabistan'ı geride bıraktı
    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en büyük dördüncü petrol ihracatçısı olan Birleşik Arap Emirklikleri'nin (BAE), aralık ayında ABD'den yoğunlaştırılmış petrol ithal ettiği bildirildi.

    Bloomberg News'in adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD'den petrol satın alan BAE, bölgedeki petrol rezervlerine göre daha kaliteli olduğu için ABD petrolünü tercih etti.

    ABD verilerine göre de, ABD aralık ayında BAE'ye 700 bin varil petrol ihraç etti. Petrolün, Houstan'dan Abu Dabi'deki Ruwais Limanı'na 31 Ocak'ta ulaştığı kaydedildi.

    'AKLA BİLE GELMEYECEK BİR ADIM'

    Dünya'nın aktardığı haberde, 'birkaç yıl önce akla bile gelmeyecek bir adım' olarak nitelenen ithalatın, ABD'de kaya petrolü üretimindeki artışın ve ihracata yönelik yasakları kaldırmasının dünya petrol ihracatında yaşanan değişimin bir göstergesi olduğu belirtildi.

    Lukoil
    © Sputnik/ Valeriy Melnikov
    Petrol fiyatı 71 doları aştı
    ABD'de petrol üretiminin, 2017 Şubat ayından 2018'in Kasım ayına kadar günlük 2 milyon varil civarında artması bekleniyor. 2013'te günlük 100 bin varil olan ihracat da geçen kasım ayında 1.5 milyon varile yükselmişti.

    Lipow Oil Associates Başkanı Andy Lipow, "OPEC'in üyesi ve büyük bir petrol üreticisi olan BAE'nin sahip olduğu rezervler düşünüldüğünde, ABD ihracatının sürmesi pek olası değil" dedi.

    BAE'de ocak ayında petrol üretimi günlük 2.85 milyon varili buluyor. OPEC'in düşük petrol ücretleri nedeniyle üretim kısıntısına gitme kararı öncesinde, 2016'da ülkenin günlük petrol üretimi 3 milyon varili geçiyordu. BAE, daha önce de Katar'dan yoğunlaştırımış petrol alıyordu ancak ülkeyle yaşanan siyasi kriz sonrasında geçen haziran ayında ithalat durdurulmuştu.

    İlgili konular:

    Petrol gelirleri düşen Suudi Arabistan, yeni yılla birlikte KDV'ye geçiyor
    Katar Emiri'nden Putin'e 'petrol' telefonu
    ‘Suudi Arabistan petrol piyasasındaki payını korumak istiyor’
    Suudi Arabistan Petrol Bakanı görevden alındı
    'Suudi Arabistan: İran petrol üretimini azaltırsa, biz de azaltırız'
    Etiketler:
    ithalat, petrol, OPEC, Abu Dabi, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kuzey Koreli ponpon kızlar
    Kuzey Kore'nin 'güzeller ordusu', Olimpiyat Oyunları için Güney Kore'de
    Karikatür
    32 Rus atletin CAS’ta açtığı davanın konusu IOC kriterlerinin yaptırımcı niteliği
    İnfografik
    En büyük altın ve döviz rezervlerine sahip ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam