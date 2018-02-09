‘Bitcoin, kısa zamanda bin doların altına düşecek’

Sputnik'e konuşan Delitsin, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

'HIZLA ZENGİNLEŞMEK İSTEYENLER ŞİMDİ SATIŞA GEÇTİ'

"Sonbahardaki tüm yükselişinin, sonsuza kadar yükseleceği inancına dayandığı dikkate alınırsa Bitcoin'in daha da düşeceğini düşünüyorum. Şimdi insanlar değerinin nasıl düştüğünü görüyor, geleceğe bakıyor ve Bitcoin'in şu anki değerde olmayacağını anlıyorlar. Bu şu anlama geliyor ki, Bitcoin artık yükselmeyecek ve bu yüzden daha önce 2-3 ay içinde zengin olma umuduyla Bitcoin alan herkes bunun gerçekleşmeyeceğini anlıyor. Yani hızlıca zenginleşmek isteyenlerin, şimdi elinde bu parayı tutmak için bir nedeni yok. Hızla zenginleşmek isteyenler şimdi Bitcoin'leri satmaya devam edecek ve sanırım, nisan veya mayıs ayında Bitcoin'in değeri 1000 dolar düzeyinde olacak."

'KRİPTO PARA TAMAMEN YOK OLMAZ'

Kripto paranın tamamen yok olacağını düşünmediğini kaydeden Delitsin, blok zinciri teknolojilerinin farklı biçimde kullanabileceğini belirterek, "Eğer geçmişe bakarsak yine ani yükseliş ve düşüşleri görürüz. Tarih içinde çok kez dramatik U-dönüşleri oldu. Bu demiryolları, telefon ve parayla da ilgili. Günümüzde kullandığımız para zamanında altın ve gümüşten kağıt paraya kadar yol kat etmişti. Bu yüzden kripto para piyasasının ayakta kalacağını ve gelişeceğini ve kendi temposunda yükseleceğini düşünüyorum, ama bu yükseliş, geçen yıl beklendiği kadar hızlı olmayacak" dedi.