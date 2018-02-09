Rusya'da Bitcoin yatırımcılarına acil destek hattı açıldı

Son dönemde adından sıkça söz edilen sanal para birimi Bitcoin, aralık ayında 20 bin dolarlık rekor seviyesine ulaşırken, bu hafta 6 bin doların altına düştü. Bu durum Bitcoin madencilerinde ve yatırımcılarında ucu intihara dahi varabilecek derecede yoğun strese neden oldu.

Müşterileri için sanal para alıp depolayan Moskova merkezli Blockchain Fund şirketi, acil destek hattı kurdu.

'APTALCA BİR ŞEY YAPILMASINI ÖNLEYECEĞİM'

Destek hattında çalışan psikolog Yelena Pihovkina, Life.ru'ya yaptığı açıklamada "Bazı insanlar panik halinde. Neler olduğunu anlamıyorlar. Başta bu pazarda her şey çok iyiydi, ancak şimdi böyle değişiklikler oldu. Çalışırken insanları tanıyıp hikayelerini öğreneceğim, daha sonra da onlara sakinleşmeleri ve iyileşmeleri için tavsiye vereceğim. Bu çok önemli, böylece aptalca bir şey yapılması önlenebilir" ifadelerini kullandı.