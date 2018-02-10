New York borsasından son iki yılın en sert yüzdelik düşüşü

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlamasına rağmen, haftalık bazda son iki yılın en sert yüzdelik düşüşünü gösterdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi 330,44 puan (yüzde 1,38) artışla 24.190,90 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 38,55 puan (yüzde 1,49) yükselişle 2.619,55 puandan kapandı.

© REUTERS/ Brendan McDermid Dow Jones endeksi tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetti

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 97,33 puan (yüzde 1,44) değer kazanarak 6.874,49 puandan günü tamamladı.

Artan enflasyonu dengelemek için ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırma ihtimaliyle pazartesi ve perşembe sert düşüş gösteren endeksler, haftalık bazda ise kayıp yaşadı.

Bu hafta, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 Endeksleri yüzde 5,2 değer kaybederken, her iki endeks Ocak 2016'dan bu yana haftalık en yüksek yüzdelik düşüşlerini kaydetti.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de haftalık bazda yüzde 5,1 düşüş gösterirken, Şubat 2016'dan bu yana haftalık en yüksek yüzdelik düşüşünü gösterdi.