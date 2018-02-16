Bütçe gelirleri azaldı, harcamaları arttı

Ocakta bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre azalırken, harcamalar arttı. Denetlenemeyen örtülü ödenekten de 163.9 milyon TL harcandı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 58.2 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 19.4 artarak 56.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe 1.7 milyar lira fazla verirken, faiz dışı fazla 7.7 milyar lira oldu. Yeniden yapılandırmadan ocakta 2 milyar lira geldi.

Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı ocak ayı bütçe sonuçları ile tablolarda yer alan diğer öne çıkan harcamalardan bazıları şöyle: