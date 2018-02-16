Bütçe gelirleri azaldı, harcamaları arttı

Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı ocak ayı bütçe sonuçları ile tablolarda yer alan diğer öne çıkan harcamalardan bazıları şöyle:
- Vergi gelirleri tahsilatı yüzde 7.4 artarak 51 milyar 996 milyon lira oldu. Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri ise, yüzde 46.9 düşüşle milyar 394 milyon lira olarak gerçekleşti.
- Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları 93.5 milyon lira oldu. Geçen yıl ocak ayında bu kalemden yapılan harcamalar, 32.8 milyon liraydı. Bu yıl ocakta yapılan güvenlik ve savunmaya yönelik harcamaların 61 milyon lirasını mühimmat alımları oluşturdu. Makine ve techizat alımları için de 25.1 milyon lira harcama yapıldı.
- Örtülü ödenek harcamaları bütçede 'gizli hizmet giderleri' olarak yer alıyor. Nereye harcandığı gizli tutulan örtülü ödenekten ocakta 163.9 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yıl ocakta bu rakam 163.8 milyon liraydı.
- Cumhurbaşkanı ödeneği 59.000 lira oldu. Geçen yıl ocak ayında 53.000 liraydı. Milletvekillerinin zam, tazminat, ödenekleri kapsamında bütçeden ocakta 39.8 milyon lira çıktı. Geçen yıl ocakta milletvekilleri için yapılan harcama 35.7 milyon liraydı.
- Ocakta kiralara 48.9 milyon lira gitti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 25.5 milyon liraydı. Özellikle taşıt kiraları için ödenen miktardaki artış dikkat çekti. Taşıt kiralaması için 27.6 milyon lira, hizmet binaları için 11.7 milyon lira harcandı. Geçen yıl ocakta taşıt kiraları için 8.3 milyon lira, hizmet binaları için de 12.1 milyon lira harcama yapılmıştı.
- Faiz giderleri için bütçeden yaklaşık 6 milyar 27 milyon lira çıktı. Geçen yıl aynı dönemde rakam 6.5 milyar liraydı.
- Görev zararları kapsamında sosyal güvenlik kurumlarına 3.9 milyar lira aktarıldı. Geçen yıl rakam 3.5 milyar liraydı. Sosyal güvenlik kurumlarına Hazine yardımları kapsamında da SGK’ya 4.5 milyar lira verildi.
- Ocakta hane halkına transferler kapsamında 2.6 milyar lira harcama yapıldı. Geçen yıl ocakta aynı kalemden yapılan harcama 995.7 milyon liraydı.
- Siyasi partilere geçen yıl ocak ayında 234.6 milyon lira verilmişti. Bu yıl ocak ayında rakam artarak 273.7 milyon liraya çıktı. Seçim giderleri için yapılacak ödemelerin de geçen yıl ocakta 243.000 lirayken, bu yıl ocakta 1.7 milyon liraya çıkması dikkat çekti.
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