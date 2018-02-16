Alkol üretimine yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar ile alkollü içki üretiminde kullanılacak distilatların ithali izne bağlandı.

Etil alkol ve metanol ile tütün, tütün mamulleri, yaprak sigara kağıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca uygunluk belgesi düzenlenecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin ithalat denetimi tebliğine göre, tebliğ kapsamında belirlenen dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithali yapılamayacak.

Bugünkü resmî gazete ile birlikte evde alkol yapımı için kullanılan ürünlerin serbest dolaşımı ve ithalatı artık yapılamayacak!

Özilhan burada mı?! — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) 16 Şubat 2018

İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek, tebliğ ekinde kapsamı belirtilen alkollü içkilerin ithalatında, ilgili mevzuat çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na alkollü içki bildirimi yapılması zorunlu olacak.