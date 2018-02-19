Gazprom, Türk Akımı'nın yarısına yakınını döşedi

Gazprom'un iştiraki olan ve projenin deniz kısmını yüklenen South Stream Transport B.V. şirketinden yapılan açıklamaya göre; Gazprom, hattın her iki kolunda 884 kilometrelik bölümü döşedi ve böylece deniz kısmının yüzde 48'ini tamamladı.

Bu arada South Stream B.V., Türk Akımı'nı döşeyen 'Pioneering Spirit' adlı boru döşeme gemisinin Karadeniz'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesi sınırına yakın mesafedeki '660. kilometre kontrol noktası'nı geçtiğini belirtti.

KIYIKÖY İSTİKAMETİNDEKİ YENİ GÜZERGAHTA DÖŞEME

Geçilen noktanın Güney Akım boru hattı için uzlaşılan döşeme koridorunda bulunduğunu kaydeden şirket, 'Pioneering Spirit'in Türkiye'den alınan izne uygun olarak Kıyıköy istikametinde Türk Akımı için özel olarak geliştirilen yeni güzergahta döşeme yaptığını da ifade etti.

LAVROV: TÜRK AKIMI, BALKAN ÜLKELERİNİN RUS GAZI ALMA İMKANINI ARTIRMAK İÇİN GEREKLİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk Akımı projesinin Balkan ülkelerinin Rus gazı alma imkanını artırmak için gerekli olduğunu söyledi.

Sırp haber ajansı BETA'ya konuşan Lavrov, "Türklerle birlikte Balkan ülkelerinin Rus gazı alma imkanını artırmak için çalışıyoruz. Balkan ülkelerinin ve AB'nin çıkarlarını gözeterek Türk Akımı'yla ilgili her türlü kararı almaya hazırız" dedi.

2200 METRE DERİNLİKTE BORU DÖŞÜYOR

Allseas şirketine ait 'Pioneering Spirit' gemisi, 7 Mayıs 2017'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e girmiş, 23 Haziran 2017'de de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin geminin çalışmalarını resmen başlatmıştı. Türkiye'nin Ekonomik Münhasır Bölgesi'ne 4 Kasım'da giriş yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi olan 'Pioneering Spirit', bazı yerlerde 2200 metre derinlikte boru döşeme faaliyeti gerçekleştiriyor.

ARALIK 2019'DA GAZ AKIŞI

Türk Akımı'nda gaz akışının Aralık 2019'da başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya'nın Anapa kentinden Türkiye'nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.

Projenin deniz bölümünün inşaatı,Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.