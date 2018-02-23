BDDK'dan ortak ATM'deki işlem ücretine müdahale

Bankacılıkta Güvenlik Tedbirleri ve Finansal Tüketicinin Korunması başlıklı ilk panelde BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan'ın sorularını yanıtladı.

© REUTERS/ Murad Sezer ATM ve cebe havale işlemlerine sınırlama

Yılmaz, ortak ATM'deki işlem ücretlerine ilişkin şunları söyledi:

"Herhangi bir ATM'den 100 lira çekmek istediğinizde bunun komisyonu veya bankanın aldığı ücretle birlikte vatandaş yaklaşık 8-10 liralık ücret ödemek zorunda kalıyordu. Daha düşük alan veya abartıp 8-10 liraya çıkartan bankalar da vardı. Başka bankanın ATM'si kullanıldığı ve kendisi herhangi bir yatırım yapmadığı halde bazı bankalar bunu gelir kapısı haline getirmişlerdi."

AZAMİ ÜCRET 2.30 TL

Aralık ayında bir düzenleme yaptıklarını böylece de 100 liralık para çekiminde alınabilecek ücreti 2 lira 30 kuruşa kadar sınırladıklarını söyleyen Yılmaz, bundan sonra azami alınabilecek ücretin yaklaşık 2 lira 30 kuruş olacağını belirtti.