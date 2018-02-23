Konutta yabancıların gözdesi denize kıyısı olan şehirler

Yabancılar Türkiye'de konut satın alırken denize kıyısı olan şehirleri tercih etti. Son 5 yılda yabancılara İstanbul'da 29.513, Antalya'da 27.221, Bursa'da 5.622, Aydın'da 5.107 ve Yalova'da 4.375 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de son 5 yılda yabancıların aldığı konut sayısı 94 bin 393'a ulaştı. Bu dönemde yabancılara en fazla konut satışı 22 bin 830 ile 2015 yılında gerçekleştirildi. Yabancılara, 2013'te 12.181, 2014'te 18.959, 2016'da 18.189, 2017'de 22.234 konut satışı yapıldı.
Yabancılar Türkiye'de konut satın alırken, tercihlerini sahil şehirlerinden yana kullandı. İller bazında bakıldığında 2013 ve 2014 yıllarında yabancıya yapılan satışlarda Antalya ilk sırada yer alırken, sonraki yıllarda ise İstanbul zirveyi Antalya'dan aldı.
Son beş yılda yabancıya satılan toplam konut sayısında İstanbul 29.513'le ilk sırada, 27.221 ile Antalya ikinci sırada yer aldı. Bu illeri sırasıyla 5.622 ile Bursa, 5.107 ile Aydın, 4.375 ile Yalova, 4.200 ile Muğla, 3.225 ile Mersin, 2.875 ile Sakarya, 2.791 ile Trabzon ve 2 bin 583 ile Ankara izledi.
Türkiye genelinde bu yılın ocak ayında yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.7 artışla bin 742 oldu. Bu dönemde ilk sırayı 545 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 427 konut ile Antalya, 161 konut ile Bursa, 90 konut ile Yalova ve 82 konut ile Trabzon izledi.
Konut satışında ikinci sırada yer alan Antalya'da geçen ay yabancıya yapılan satışlar yıllık bazda yüzde 62 arttı.
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