Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'a konuşan Gözet, Köye Dönüş Projesi hakkında özetle şunları söyledi:

“Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi ilk başta bakıldığı anda vatandaşa, köylüye çok cazip geldi. Toplumda bir heyacan uyandırdı. Köyde, kentte yaşayan herkeste bir anda kendisine devlet tarafından bedava 300 koyun verilecekmiş gibi anlaşıldı. Fakat yetkili makamlar detayları açıklayınca gerçekler ortaya çıktı. Proje kapsamında 500 bin koyun verileceği açıklandığına göre, 300 koyun projesinden sadece 1667 kişi yararlanabilecek.

Duyulduğu günden beri binlerce insan proje ile ilgili detaylara ulaşmaya çalışıyor, Türkiye’nin dört bir yanından başvurular devam ediyor. Fakat burada bakanlık tarım ve hayvancılıkta kalkındırılması gereken illere öncelik vermesi gerekir. Örneğin Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi, bu projede ayrıcalıklı olmalıdır. Çünkü koyun yetiştiriciliği için elverişli meralar, alanlar vardır ve bu iki bölge uzun süredir hayvancılıktan uzaklaşmıştır. Verilecek destekler ile İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerini yeniden canlandırabiliriz.”



