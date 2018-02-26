Yoksulluk sınırı 1 yılda 440 TL arttı

Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı şubat ayında 5330 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı bir önceki yılın aynı ayında 4893 TL olarak hesaplanmıştı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasının şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

© REUTERS/ Murad Sezer Yoksulluk sınırı 5.106 liraya çıktı

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1637 TL olurken, yoksulluk sınırı 5331 TL olarak kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplandığında açlık sınırı yaklaşık 140 TL, yoksulluk sınırı ise yaklaşık 440 TL artış gösterdi. Aynı ay bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 2 bin 22 TL olarak gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, Türk-İş'in verileri temel alındığında 'mutfak enflasyonu'ndaki değişim 2018 Şubat ayında şu şekilde gerçekleşti: