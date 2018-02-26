Şimşek: Şirketler borç yerine ortak almalı

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Halka arz çok doğru bir strateji. Firmalarımız borç yerine ortak almalı, çok daha büyük oranda halka açılmalı" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şirketlere borç yerine ortak almayı önerdi.

Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Halka arz çok doğru bir strateji. Firmalarımız borç yerine ortak almalı, çok daha büyük oranda halka açılmalı. Büyümenin finansmanı çok daha sağlıklı olur. Sermaye artışını teşvik edici bir vergi politikamız var" dedi.

Halka arz çok doğru bir strateji…



Firmalarımız borç yerine ortak almalı, çok daha büyük oranda halka açılmalı. Büyümenin finansmanı çok daha sağlıklı olur.



Sermaye artışını teşvik edici bir vergi politikamız var. https://t.co/QzfWDZGeNR — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 26, 2018

​Dünya'nın haberine göre Şimşek, Zorlu Holding'in 4.5 milyar dolarlık batarya yatırımı ile ilgili olarak da, bu yatırımla Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Zorlu Holding'in 2023'te tamamlanarak devreye girecek yatırımla, 25 bin MW kapasiteli batarya fabrikasında 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlayacağı belirtildi.

Investments, which have been sluggish in recent years, look set to accelerate.



Turkey is likely to sustain strong growth thanks to strong external demand (recovery in EU & tourism), rising investments and moderately strong consumption (1.5 million new jobs, real wage growth). https://t.co/AlwbdiLJ7R — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 26, 2018

​Şimşek, bir diğer mesajında da, Türkiye'nin dünya turizm pastasındaki payın yüzde 3'ün üzerine çıkartılacağını ifade ederek, "Çatışmalar bittiğinde Ortadoğu'yu inşa edeceğiz. Şehir hastaneleriyle sağlıkta ihracat potansiyelimiz daha da artacak. Enerjide dışa bağımlılık azalıyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek, cari açığın kalıcı olarak GSYH'nın yüzde 3'ünün altına indirileceğini vurguladı.