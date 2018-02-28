İstanbul'da taksiler yarın 1 lira

Kredi kartı ya da BKM Express seçeneğiyle taksi çağıran İstanbullu yolcular, 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek.

Yolcu arayan taksicilerle taksi arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, büyük bir kampanyaya imza atıyor.

Dünya'nın aktardığı habere göre, kampanya kapsamında banka, kredi kartı ya da BKM Express (Bankalararası Kart Merkezi) seçeneğiyle yarın taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeksizin 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek.

30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak.

BKM Express'in de dahil olduğu kampanyada tüm BiTaksi kullanıcıları kampanyadan bir kez yararlanabilecek. İndirim, BiTaksi ödeme ekranında otomatik olarak anında düşülecek.