'Suudi Arabistan ve Mısır, Sina'da mega kent kurmak için 10 milyar dolarlık yatırım anlaşması yaptı'

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kahire ziyareti sırasında Suudi Arabistan ve Mısır'ın 'Sina Yarımadası'nda bir mega kent inşa etmek' için yaklaşık 10 milyar dolarlık ortak fon oluşturma anlaşması imzaladığı açıklandı.

© REUTERS/ Mısır Cumhurbaşkanlığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi ilk yurt dışı ziyaretini Mısır'a yaptı

Suudi hükümetinden bir kaynağın AFP'ye yaptığı açıklamaya göre Riyad ve Kahire, Sina Yarımadası'nda 'bir mega kent' inşa etmek için yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ortak fon oluşturma anlaşmasını imzaladı.

Kaynak açıklamasında "NEOM Projesi kapsamında Sina'nın güneyindeki Mısır topraklarını geliştirmek amacıyla, Suudi Arabistan Mısır'la bir yatırım anlaşması imzaladı. İki ülke eşit hissedar olarak 10 milyar dolardan fazla değerde ortak fon kurdu. Mısırlıların hissesi uzun dönem için kiralanmış araziyi de içeriyor" dedi.

NEOM PROJESİ

Mısır ile Ürdün arasındaki alanda yer alacak fütüristik NEOM Projesi, Suudi Arabistan'ın petrole bağımlı ekonomisini çeşitlendirme amaçları çerçevesinde geçen yıl ekimde Veliaht Prens Selman tarafından açıklanmıştı.

Arapça 'Müstakbel' ve İngilizce 'New' kelimelerinin kısaltılarak birleştirilmesi ile oluşturulmuş olan 500 milyar dolarlık bir proje olan NEOM, 'Yeni Gelecek' anlamına geliyor.

Proje kapsamında 26.500 kilometrekarelik bir alanda bir biyoteknoloji ve dijital teknoloji merkezi yaratılmak isteniyor.

© REUTERS/ Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi- Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman

SELMAN, MISIR'DAN SONRA İNGİLTERE'YE GİDECEK

Selman, Mısır temaslarının ardından çarşamba günü İngiltere'ye giderek Başbakan Theresa May ile görüşecek.

Selman'ın 19-22 Mart tarihlerinde de ABD'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.

Selman ayrıca gelecek hafta Fransa'ya da bir ziyaret gerçekleştirecek.