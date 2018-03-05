'Suudi Arabistan ve Mısır, Sina'da mega kent kurmak için 10 milyar dolarlık yatırım anlaşması yaptı'

Kaynak açıklamasında "NEOM Projesi kapsamında Sina'nın güneyindeki Mısır topraklarını geliştirmek amacıyla, Suudi Arabistan Mısır'la bir yatırım anlaşması imzaladı. İki ülke eşit hissedar olarak 10 milyar dolardan fazla değerde ortak fon kurdu. Mısırlıların hissesi uzun dönem için kiralanmış araziyi de içeriyor" dedi.
NEOM PROJESİ
Arapça 'Müstakbel' ve İngilizce 'New' kelimelerinin kısaltılarak birleştirilmesi ile oluşturulmuş olan 500 milyar dolarlık bir proje olan NEOM, 'Yeni Gelecek' anlamına geliyor.
Proje kapsamında 26.500 kilometrekarelik bir alanda bir biyoteknoloji ve dijital teknoloji merkezi yaratılmak isteniyor.
SELMAN, MISIR'DAN SONRA İNGİLTERE'YE GİDECEK
Selman, Mısır temaslarının ardından çarşamba günü İngiltere'ye giderek Başbakan Theresa May ile görüşecek.
Selman'ın 19-22 Mart tarihlerinde de ABD'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.
Selman ayrıca gelecek hafta Fransa'ya da bir ziyaret gerçekleştirecek.
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